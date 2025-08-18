堅持勞退自提20年報酬率翻倍 網友看法兩極

勞退新制滿20年，根據官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞退新制滿20年，根據官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友嫌棄報酬率低，稱去年0050一年就50%了，但也有網友有不同看法，認為勞退最大意義就是節稅，討論投報率沒啥意義等。

勞工退休金條例（勞退新制）自2005年7月1日施行，至今年6月底已達20年。根據統計，至6月底個人自願另行提繳退休金人數，僅有129萬人，占整體勞退新制參與者16.85％，其中有2萬多名勞工是自勞退新制開辦以來，就每月自行提撥長達20年未曾停歇，帳戶金額可以翻倍。

請繼續往下閱讀...

勞動福祉退休司司長黃維琛試算，若僅以每年最低工資（過去的基本工資）、20年平均年化報酬率6％計算，至今勞工退休金個人專戶為57萬元，但這2萬人持續參與6％自提，金額可翻倍達114萬元；若再經20年，長達40年的提撥與投資，金額將達580餘萬元，但沒有自提卻只有290萬餘元。

消息一出，引發PTT網友熱議，有網友不以為意，表示「可悲的報酬率 去年0050一年就50%了」、「大盤屌打」、「買中華電都比這個強？」、「 20年物價也快翻倍了」、「20年或是30年確定政府不會變卦再說吧」、「投入指數複利10% 會算數就知道放的夠長誰會贏吧」等。還有網友直言「傻了才自提」、「這是在騙數學不好的吧」。

但也有網友有不同看法，認為「勞退比一些保險 基金好多了 免保管費 經理費」、「勞退最大意義就是節稅，討論投報率沒啥意義」、「持續自提 就當作資產配置」、「用來減稅跟防止亂花錢的」、「看稅率和待退時間，稅率高或就屆退，那自提肯定划算！」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法