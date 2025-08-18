晴時多雲

央行限貸令引發房市亂象 甚至直接打掛所有買方

2025/08/18 14:26

業者直指，央行此波限貸令，不論是建商的分戶貸款，還是首購、換屋等族群的一般房貸，全部都遭到波及。（記者徐義平攝）業者直指，央行此波限貸令，不論是建商的分戶貸款，還是首購、換屋等族群的一般房貸，全部都遭到波及。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行限貸令「溯及既往」直接打掛所有買方。不動產開發公會全聯會秘書長于俊明直指，央行此波限貸令，不論是建商的分戶貸款，還是首購、換屋等族群的一般房貸，全部都遭到波及。

以中部某建案為例，都已經快完工了，但分戶貸款出現缺口，導致其它興建中的建案資金也跟著被波及，甚至出現資金斷鏈的連鎖反應，倘若央行仍不鬆綁，此類情形恐怕還會上演。

于俊明指出，一個建案從土地取得、設計規劃、行政審查到興建完工，建商前期只收到購屋民眾繳付總價的25%至30%價金，假設1個100元的東西，賣出去了只收到25元至30元，等到要分戶貸款時，銀行端卻不願意提供，導致已購民眾得自行多找幾家銀行申請房貸，但又遇上排隊潮，甚至不願放貸的情況，建商無法按照時程將已賣掉房地產的資金回收，自然會引發連鎖效應，甚至對營建業的經營穩定造成極大壓力，相當於直接打整個產業。

就最近中部某建案來說，都已經快要完工，是因為分戶貸款出現缺口，以致其他興建中建案資金意料外的出現缺口。一個建案從取得土地、規劃設計、行政審查、興建完工，一直到登記交屋，時間冗長，如果金融體系無預警或溯及既往的改變，對於建築業的經營穩定性，會產生很大壓力。

分戶貸款不鬆綁 建築業恐出現資金斷鏈效應

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，其實目前民眾申請不到房貸的情形比想像中更嚴重，尤其各銀行都有自己放貸標準，甚至有的不收換屋切結書，甚至豪宅都不放貸，導致民眾根本無所適從。

此外，目前不少銀行採取鑑價取其高，放款取其低的策略，導致買方購屋資金缺口擴大，何世昌舉例，大台北以外的縣市豪宅限貸門檻是總價4千萬元，而3年前買的預售屋，目前要交屋了，也歷經一波房價漲幅，結果銀行鑑價超過4千萬元，只願意放貸3成，照理說4千萬的3成應該是1200萬元，但放款金額卻以當初購屋總價的3成，假設當初買進總價為3千萬元，最終銀行只願意放貸900萬元，而央行限貸令未管制前，假設可貸成數為7成，推估貸款金額為2100萬元，如今卻只願意放貸900萬元，其中1200萬元的資金缺口，要民眾如何在短期內補上。

