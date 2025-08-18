雙幣卡怎麼賺？3步驟讓小資族快速累哩程

凱基雙幣哩程卡加碼Suica儲值金6元累積1哩，財富管理客戶加碼享國外消費12元累積1哩。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假即將步入尾聲，發卡行「加碼」祭優惠，凱基銀行針對喜愛日本旅遊的民眾，加碼推出日本交通卡「Suica西瓜卡」累哩活動，每6元可累積1哩。此外，財富管理客戶也特別加碼，即日起至今年12月31日止，國外消費僅12元就可以累積1哩程點，讓民眾開心出國旅遊消費之餘，還可賺哩程點換機票。

特別是近期匯率波動幅度大，凱基銀行提出聰明使用雙幣卡的「3撇步」：持卡人先擇機換匯，搭配該行推出的美元、日圓年利率6%的1個月定存，先賺優惠存款，同時儲值「Suica西瓜卡」再賺哩程，未來國外消費直接以外幣帳戶扣繳信用卡款賺哩程，無需擔心匯率波動，同時獲得刷卡及換匯優惠。

凱基銀行去年推出首張雙幣哩程卡，「凱基雙幣哩程卡」是國內首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的信用卡，且可以免年費，不分國內外一般消費每18元累積1哩程點，持卡人可以透過行動銀行APP，將哩程點以1:1兌換華航、長榮、亞洲萬里通哩程、1:2兌換台灣高鐵點數。

「凱基雙幣哩程卡」上市後反應熱烈，在美元、日圓及歐元3種幣別中，以申辦日圓卡為大宗，占比近7成。根據凱基銀行內部大數據分析顯示，「凱基雙幣哩程卡」的國外消費金額占比較本行其他信用卡高出1倍，且逾7成客戶兌換國內兩大航空哩程數，顯示客戶充分利用海外消費快速累積哩程點，為下一次旅遊做準備。

近期凱基銀行推出日本Suica儲值加速累哩的活動，以Apple Pay綁定凱基雙幣哩程卡並支付日本Suica儲值金，每月登錄活動可享儲值金每6元累積1哩程點；財管戶方面另有加碼，只要與銀行往來資產達100萬元以上的財富管理客戶，國外一般消費12元就可以累積1哩程點，而且不分實體商店或網路購物均有回饋。

相較於市場上動輒上萬元年費的哩程卡，凱基雙幣哩程卡只要搭配使用電子帳單就可以免年費，提供美元、日圓、歐元3種幣別的卡片可以選擇，國內外一般消費每18元就可以累積1哩程點，經試算，華航哩程的兌換比例較他行年費卡更划算，今年底前新戶完成指定任務還可以享有貴賓室、機場接或送、哩程點等好禮三選一的活動。

