你中幾項？會員點名好市多11款每次去必買商品

2025/08/18 14:46

衛生紙、巧克力、麵包、酒、烤雞等11款商品，是好市多會員點名每次去必買清單。（法新社，示意圖）衛生紙、巧克力、麵包、酒、烤雞等11款商品，是好市多會員點名每次去必買清單。（法新社，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的商品以大份量及價格優惠，深受會員喜愛，然而在琳瑯滿目的商品中，只有衛生紙、巧克力、麵包、酒、烤雞等11款商品，是會員點名每次去必買。

Eat This, Not That報導，好市多提供眾多商品中供會員做選擇，然而只有11款商品，無論你是每週或是每個月去1次，都一定不想錯過。

1. 科克蘭衛生紙和廚房紙巾

有網友說他辦好市多會員就是為了這兩項生活用紙，科克蘭的衛生紙和廚房紙巾品質很好，其他牌比不上。

2. 科克蘭巧克力葡萄乾

這個巧克力葡萄乾零食很受會員歡迎，1名網友說他太太每次去總要買1罐，他都吃膩了，跟太太說希望下次改買別的，但妻子還是每次都買這款巧克力葡萄乾。

3. 科克蘭嬰童尿布及濕紙巾

家有嬰幼兒的會員是科克蘭尿布及濕紙巾的死忠顧客。1位媽媽說，她現在只用科克蘭尿布，很少發生炸屎的狀況，另１名網友說她擔任保母超過十年，帶過的好多位小孩都用科克蘭尿布，尿布很貼合吸收力也強，很少外漏，而科克蘭濕紙巾質地柔軟舒適，敏弱肌的小孩用了也不會不適。

4. 科克蘭冷藏粗粒酪梨醬迷你杯

這款酪梨醬的回購率很高，有會員說她會全部冰到冷凍庫，每週拿幾杯放冷藏退冰，要吃之前搖一搖就是人間美味。5. 烤雞

有會員說這是她每次去好市多必買的食品，還有人說希望好市多能改變烤雞的調味方式，因為她吃太多次，已經有點膩了。

6. 科克蘭杏仁奶

很多人會買科克蘭杏仁奶來製作冰沙或果昔，會員大讚科克蘭杏仁奶好喝又便宜。

7. 科克蘭奶油

科克蘭奶油也很受歡迎，無鹽和有鹽都各有支持者；有會員說她會把多的冷凍起來，可以放更久。

8. 科克蘭柳橙汁

有在佛州長大的網友說，這款柳橙汁喝起來就像她小時候喝到的、用新鮮柳橙現榨的果汁，另１名網友說科克蘭的柳橙汁很好喝且品質始終如一。

9. 麵包

１名會員說，她只在好市多買麵包，兩條麵包只要6美元（約新台幣180元），其他品項也很划算，比其他超市便宜很多。

10. 酒

若你家附近的好市多有賣酒，建議可以買回家囤貨。有網友說好市多的酒比其他地方的更經濟實惠，例如同1款酒在Aldi賣10美元（約新台幣300元），好市多只要8美元（約新台幣240元），因為好市多是世界上最大的酒類零售商，因此他們用規模來壓低價格。

11. 糕點及其他烘培食品

好市多的麵包區是店內熱點之一。有網友說她很愛吃糕點，每次去好市多一定要去麵包店選購，她最近愛買的是杏仁可頌，之前很常買杏仁丹麥麵包和餐包，她接下來想試試檸檬覆盆莓馬芬。

