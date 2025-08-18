無印良品在中國掀關店潮 官方：正常的經營調整

日本知名品牌「無印良品（MUJI）」近期在中國掀關店潮。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本知名品牌「無印良品（MUJI）」近期在中國陸續傳出門市關閉消息，引發外界關注。

綜合媒體報導，無印良品在中國多地門市，包括北京世茂工三門市、北京國瑞城門市、浙江寧波海曙印象城門市、上海浦江歡樂頌門市、上海正大樂城門市、濟南振華門市、長沙泊富廣場門市、蘇州泰華門市等多家無印良品門市近來都相繼宣布結束營業。

消息一出，引發外界關注。對此，無印良品官方做出回應，強調個別門市關閉屬於「正常的經營調整」，主要是因應部分商圈人流減少，針對效益不佳的店鋪進行取捨，以提升整體經營效率。

無印良品還強調，公司目前堅持每年在中國開40家左右門市，截自今年3月1日至今，無印良品在中國新開了15家門市。

對於無印良品這波關店潮，有業內人士分析，無印良品這次關閉一些低效的門市，有助減輕公司財務負擔，把資源集中在生意好的大型旗艦店，實現從規模擴張轉向盈利優先。

截至台北時間18日下午1點20分左右，無印良品股價暫報7196日圓，跌幅0.056%。

