訂單急凍！一車燈廠撐不住412人放無薪假 美國關稅衝擊浮現

〔記者李靚慧／台北報導〕美國將對台灣課徵20%+N的關稅，關稅談判持續進行中，但對製造業的衝擊逐日加劇，根據勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，至8月15日已有近4000人實施，高達91%集中在製造業，半個月淨增加近500人；其中受美國關稅衝擊的人數達2388人，較7月底增加653人，本次新增1家汽機車車燈業者，因商品主要外銷美國，一口氣通報412人實施。

勞動部今（18）日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共191家、3934人實施，較上期（8月1日）公布的190家、3441人，本次家數增加1家，人數增加493人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，目前減班休息的人數仍集中在製造業，家數達146家、3590人，佔總實施人數的91%，本次有一家「汽機車車燈業者」，屬於金屬機電工業中的「其他運輸工具機零件製造業」，因產品主要外銷美國，受關稅影響首度通報實施，預計月休6天，人數多達412人；另有同屬「其他運輸工具機零件製造業」LED車燈模組業者，也因關稅衝擊訂單減少，首次通報88人實施。另有資訊電子工業的電子零組件製造業者，從事半導體製造，通報64人實施。

不過，也有停止通報實施的業者，1家機械設備製造業，製作橡膠矽膠射出成形機，167人停止實施；另1家粉末冶金製造，138人停止實施。

黃琦雅指出，自4月7日以來至8月15日，統計受美國關稅影響而實施減班休息的業者，共73家2388人，較７月底的66家、1735人，增加7家、653人，主要仍集中在製造業，多適用上週公佈的「強化版僱用安定措施」的9大產業，包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」及「汽車及其零件製造業」，及原有的「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

