晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

訂單急凍！一車燈廠撐不住412人放無薪假 美國關稅衝擊浮現

2025/08/18 11:23

訂單急凍！一車燈廠撐不住412人放無薪假 美國關稅衝擊浮現。（示意圖，與本文無關。資料照）訂單急凍！一車燈廠撐不住412人放無薪假 美國關稅衝擊浮現。（示意圖，與本文無關。資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國將對台灣課徵20%+N的關稅，關稅談判持續進行中，但對製造業的衝擊逐日加劇，根據勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，至8月15日已有近4000人實施，高達91%集中在製造業，半個月淨增加近500人；其中受美國關稅衝擊的人數達2388人，較7月底增加653人，本次新增1家汽機車車燈業者，因商品主要外銷美國，一口氣通報412人實施。

勞動部今（18）日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共191家、3934人實施，較上期（8月1日）公布的190家、3441人，本次家數增加1家，人數增加493人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，目前減班休息的人數仍集中在製造業，家數達146家、3590人，佔總實施人數的91%，本次有一家「汽機車車燈業者」，屬於金屬機電工業中的「其他運輸工具機零件製造業」，因產品主要外銷美國，受關稅影響首度通報實施，預計月休6天，人數多達412人；另有同屬「其他運輸工具機零件製造業」LED車燈模組業者，也因關稅衝擊訂單減少，首次通報88人實施。另有資訊電子工業的電子零組件製造業者，從事半導體製造，通報64人實施。

不過，也有停止通報實施的業者，1家機械設備製造業，製作橡膠矽膠射出成形機，167人停止實施；另1家粉末冶金製造，138人停止實施。

黃琦雅指出，自4月7日以來至8月15日，統計受美國關稅影響而實施減班休息的業者，共73家2388人，較７月底的66家、1735人，增加7家、653人，主要仍集中在製造業，多適用上週公佈的「強化版僱用安定措施」的9大產業，包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」及「汽車及其零件製造業」，及原有的「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財