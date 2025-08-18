焦點股》台積電：美國廠轉獲利 股價拉平盤1180元

台積電美國廠轉獲利，股價拉平盤1180元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普揚言要對半導體課關稅改最高達300%，晶圓代工龍頭股台積電（2330）今股價以1170元、下跌10元開盤，截至10點為止，股價來到1180元平盤價。

半導體設備大廠應用材料財測欠佳，加上美國總統川普改口，揚言要對半導體課關稅最多300%，衝擊8月15日費城半導體指數下挫2.26%，台積電ADR也跌逾2%、收238.88元。

請繼續往下閱讀...

在美國晶片法案補助的帶動下，市場傳出，台積電美國廠（TSMC Arizona）第2季稅後純益42.32億元，連續2季獲利，美國廠上半年累計稅後純益為47.28億元，相較去年虧損142.98億元，明顯改善。

法人指出，台積電美國P1廠去年第4季才開始量產4奈米製程，月產約3萬片，進入量產半年後就可轉虧為盈，美國成本較高，卻比台灣廠快速獲利，可謂「奇蹟」，也顯示「美國製造」發揮功效，客戶下單意願增強，帶動產能利用率走高、價格也較高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法