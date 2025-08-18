晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台積電：美國廠轉獲利 股價拉平盤1180元

2025/08/18 10:38

台積電美國廠轉獲利，股價拉平盤1180元（記者洪友芳攝）台積電美國廠轉獲利，股價拉平盤1180元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普揚言要對半導體課關稅改最高達300%，晶圓代工龍頭股台積電（2330）今股價以1170元、下跌10元開盤，截至10點為止，股價來到1180元平盤價。

半導體設備大廠應用材料財測欠佳，加上美國總統川普改口，揚言要對半導體課關稅最多300%，衝擊8月15日費城半導體指數下挫2.26%，台積電ADR也跌逾2%、收238.88元。

在美國晶片法案補助的帶動下，市場傳出，台積電美國廠（TSMC Arizona）第2季稅後純益42.32億元，連續2季獲利，美國廠上半年累計稅後純益為47.28億元，相較去年虧損142.98億元，明顯改善。

法人指出，台積電美國P1廠去年第4季才開始量產4奈米製程，月產約3萬片，進入量產半年後就可轉虧為盈，美國成本較高，卻比台灣廠快速獲利，可謂「奇蹟」，也顯示「美國製造」發揮功效，客戶下單意願增強，帶動產能利用率走高、價格也較高。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財