焦點股》富采：佈局10年轉型大計 帶量亮紅燈

〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠富采（3714）正加速轉型，面對外部市場不確定性與匯率挑戰，鎖定未來10年的長期佈局，未來將以光通訊與工業感測技術為核心佈局。受惠於AI智慧眼鏡討論度高，且多數AI眼鏡採用LED顯示螢幕，帶動富采股價今日早盤攻上漲停價38.5元，創近3個月新高，截至上午9時53分仍有649張漲停委買張數鎖盤，成交量累計達5666張。

富采今年上半呈現虧損，下半年恐受消費力下降與庫存過高影響，營運挑戰仍然存在，預期新台幣匯率造成的匯損，以及客戶轉趨保守的展望都可能繼續影響該公司財報表現，不過，富采手中現金水位近150億元，且無任何貸款，體質穩健。

面對市場變動，富采已不再將LED視為唯一發展方向，轉型策略逐步成形。光通訊領域方面，該公司積極投入光子積體電路（PIC）與矽光子技術，鎖定不可見光材料與高速傳輸應用。產業分析亦顯示，矽光子搭配CPO（共同封裝光學）有利磷化銦技術發展，可望成為AI趨勢下的新動能，富采未來不排除受惠。

在感測與機器人應用方面，富采正開發高精度測距技術（SPAD），目標用於機器人自動化，並與台灣新創合作；同時，Ingest PD產品已應用於高階手錶，支援水分與血糖等生理資訊感測。至於MicroLED，雖具技術優勢，但因缺乏殺手級應用，發酵仍需時間。

除技術投資外，富采也採取併購與合作策略。富采管理階層強調，未來傾向併購國內公司，以減少文化與整合風險，並已與國際品牌合作，推動智慧穿戴產品開發。此外，因應一般照明業務縮減，公司也專注於植物照明等「3+1」利基型領域。

展望未來，富采認為台灣光電產業仍面臨高度競爭與市場波動，但公司正以穩健財務為基礎，推動光通訊、感測、機器人等新事業，力求在全球產業變局中找到新定位，預計10年後將不再是單純的LED公司，而是一家多元發展的光電企業。

