焦點股》台玻:玻纖布燒滾滾 人氣匯集

2025/08/18 10:09

PCB產業鏈業績發表會在即，台玻爆量大漲。（擷取自官網）PCB產業鏈業績發表會在即，台玻爆量大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕PCB（印刷電路板）族群火熱，上游的玻纖布更旺，受到證交所與永豐金證券合作舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會預計於今、明兩日展開，不少投資人搶先布局玻璃股台玻（1802），截至9:50分為止，台玻股價上漲2.9元、暫報36.9元，創下近4年來新高，成交量超過11萬張。

「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會即將登場，今日有臻鼎-KY（4958）、定穎投控（3715），明日有景碩（3189）及易華電（6552），工研院產科國際所還以「2025年臺灣PCB產業的趨勢展望」為題進行專題演講。

法人分析，PCB前景看俏，在業績發表會助攻下，只要釋出正面消息，PCB族群長線看好，玻纖布自然也跟著帶旺，再加上股價較為便宜、入手門檻低，吸引不少短期資金進場，而外資上周五大買台玻3.5萬張、主力買超更達4.5萬張，在內外資都沒落跑的情況下，散戶也蜂擁而上，看好台玻股價衝破40元。

