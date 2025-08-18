晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》宏達電：AI智慧眼鏡發威 連拉2根漲停

2025/08/18 09:45

宏達電發表AI智慧眼鏡後，股價站上50元。（記者王憶紅攝）宏達電發表AI智慧眼鏡後，股價站上50元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕手機股宏達電（2498）受到上週發表AI智慧眼鏡激勵，上週五股價收漲停，今日持續跳空開高，開盤不到1分鐘即攻上漲停51.6元，拉出第2根漲停，創今年2月底以來新高價，截至9:18分，股價仍鎖漲停，成交量逾1.7萬張，漲停委買張數逾7700張。

外資上週五買超2328張，投信賣超7張，總計三大法人買超2871張。

宏達電日前正式發表首款AI眼鏡－VIVE Eagle，宏達電看好VIVE Eagle是宏達電HTC史上銷量最大的VIVE裝置，合作通路台灣大（3045）則預期短期內銷售目標5位數。

宏達電第二季稅後虧損7.2億元，每股稅後虧損0.86元，受惠第一季出售部分出售專利、部分人員給GOOGLE，上半年稅後盈餘33.38億元，每股稅後盈餘4元，而5月處分桃園部分土地、建物給和碩（4938），獲利39億元，貢獻每股獲利4.67元，第三季可完成交易，全年可望獲利，中止連6年虧損。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財