焦點股》宏達電：AI智慧眼鏡發威 連拉2根漲停

〔記者王憶紅／台北報導〕手機股宏達電（2498）受到上週發表AI智慧眼鏡激勵，上週五股價收漲停，今日持續跳空開高，開盤不到1分鐘即攻上漲停51.6元，拉出第2根漲停，創今年2月底以來新高價，截至9:18分，股價仍鎖漲停，成交量逾1.7萬張，漲停委買張數逾7700張。

外資上週五買超2328張，投信賣超7張，總計三大法人買超2871張。

宏達電日前正式發表首款AI眼鏡－VIVE Eagle，宏達電看好VIVE Eagle是宏達電HTC史上銷量最大的VIVE裝置，合作通路台灣大（3045）則預期短期內銷售目標5位數。

宏達電第二季稅後虧損7.2億元，每股稅後虧損0.86元，受惠第一季出售部分出售專利、部分人員給GOOGLE，上半年稅後盈餘33.38億元，每股稅後盈餘4元，而5月處分桃園部分土地、建物給和碩（4938），獲利39億元，貢獻每股獲利4.67元，第三季可完成交易，全年可望獲利，中止連6年虧損。

