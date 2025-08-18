焦點股》聯茂：CCL需求旺 中國建滔開漲

銅價、玻纖布等PCB材料持續上漲。（彭博資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅價、玻纖布等PCB材料持續上漲，中國PCB廠建滔傳出向客戶寄出漲價通知，為因應銅、玻纖布等材料價格高居不下，因成本壓力，即日起調漲銅箔基板（CCL）價格，建滔主力為中低階CCL產品，台灣CCL廠台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）未來也可能跟進調漲腳步；近期聯茂股價強勢噴出，上週五急拉漲停後，今日早盤再度跳空大漲，拉出第2根漲停。

聯茂開盤不到1分鐘即亮燈漲停，漲停價129元，截至9:07分，成交量近1萬張、漲停委買張數逾1.5萬張。

聯茂M6、M7、M8等級的高速材料已放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶，因AI推理與邊緣AI發展加速，帶動各類邊緣運算如AI PC等材料升級與板層數增加，未來無論需求來自AI或高階non-AI伺服器以及相關的Edge-AI應用，聯茂皆持續受惠，該公司預期今年營運表現將優於去年。

