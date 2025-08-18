晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高雄市家庭去年平均可配所得突破114萬元 六都排第五

2025/08/18 09:33

高雄市家庭去年平均可支配所得達114萬元。（記者侯承旭攝）高雄市家庭去年平均可支配所得達114萬元。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕行政主計總處公布去年度家庭收支調查，高雄市家庭的平均可支配所得為114.3萬元，六都排名第五。

根據主計總處公布的調查，去年全國家庭的平均可支配所得為116.5萬元，高雄市為114.3萬元，略低於全國平均值，在六都排名第5，僅高於台南市的100.9萬元。全國家庭可支配所得最高的是新竹市，平均達150.3萬元，六都之中最高的是台北市，平均為148.5萬元，高雄市家庭可支配所得僅台北市家庭的77%。

去年全國家庭平均可支配所得年增率約2.5%，高雄市家庭平均可支配所得比前年增加了5萬2804元，增幅達4.8%，高於全國的平均增幅。高雄市家庭平均可支配所的從2018年起突破100萬元大關，每年均穩定增加，尤其前年與去年每年都增加5萬元以上。

去年全國家庭平均儲蓄27.6萬元，高雄市家庭儲蓄26.5萬元，在六都排第4，儲蓄額高於台中市的19.8萬元、台南市23.2萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財