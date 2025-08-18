高雄市家庭去年平均可配所得突破114萬元 六都排第五

高雄市家庭去年平均可支配所得達114萬元。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕行政主計總處公布去年度家庭收支調查，高雄市家庭的平均可支配所得為114.3萬元，六都排名第五。

根據主計總處公布的調查，去年全國家庭的平均可支配所得為116.5萬元，高雄市為114.3萬元，略低於全國平均值，在六都排名第5，僅高於台南市的100.9萬元。全國家庭可支配所得最高的是新竹市，平均達150.3萬元，六都之中最高的是台北市，平均為148.5萬元，高雄市家庭可支配所得僅台北市家庭的77%。

去年全國家庭平均可支配所得年增率約2.5%，高雄市家庭平均可支配所得比前年增加了5萬2804元，增幅達4.8%，高於全國的平均增幅。高雄市家庭平均可支配所的從2018年起突破100萬元大關，每年均穩定增加，尤其前年與去年每年都增加5萬元以上。

去年全國家庭平均儲蓄27.6萬元，高雄市家庭儲蓄26.5萬元，在六都排第4，儲蓄額高於台中市的19.8萬元、台南市23.2萬元。

