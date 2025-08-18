移民等於天堂只是幻覺 ! 日本富人因「這些事」瀕臨破產困境

許多移民海外的日本富人因投資失利及當地政策改變，最終返回日本。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕位於馬來西亞的新山（Johor Bahru），因鄰近新加坡而成為日本人投資熱點。許多日本人在當地購買高價公寓，想獲取穩定的租金收入，卻因租金回報大幅縮水、房價難以脫手，以及長期簽證條件的變更，導致本以為移民等於天堂的憧憬生活，最終淪為瀕臨破產的現實困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》指出，「溫暖的氣候、低廉的物價、安逸的生活」的美好想像，讓不少日本富裕人士選擇移居海外，尤其是東南亞。但現實卻遠比想像殘酷，從不動產投資失敗、醫療與文化落差，到簽證制度的突然改變，讓原本寄望的退休天堂，轉變成債務與困境的深淵。

據報導，一位50多歲的日本男性，在移居馬來西亞後買房投資，每月背負40萬日圓（約新台幣8萬1484元）的房貸，但僅能收回租金15萬日圓（約新台幣3萬555元），長期赤字讓他一度瀕臨破產邊緣，投資夢反成為壓垮財務的重擔。

除了生活，創業更是高風險挑戰。另一位40多歲日本男性在東南亞某國投入1500萬日圓（約新台幣305.5萬元）開設日式餐廳，卻因當地法規繁瑣、管理困難，僅撐過一年半便宣告結束，積蓄化為烏有。當他返回日本後，面臨年齡與經歷受限，找尋新工作十分艱難。

日媒指出，就算日本人移居海外後，安然度過生活與投資考驗，也可能因為當地簽證制度的變化，瞬間打碎一切。

據報導，一對日本夫妻在馬來西亞居住10年，卻因MM2H長期居留簽證存款條件暴增，無力再符合要求，加上疫情衝擊，只能放棄在地生活，將多年心血與家具一併拋下而返回日本。

專家提醒，海外移居並非「樂園保證」，而是伴隨著投資、醫療、文化與制度的不確定性。提醒有意海外移民者，必須預做最壞打算，並隨時掌握政策變動，才能避免從「老後樂園」跌入「財務煉獄」。

