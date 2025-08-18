違抗復工令！加航空服員續罷工 逾10萬旅客受影響

工會拒絕復工命令，加航空服員持續罷工。（路透）



〔財經頻道／綜合報導〕加拿大航空（Air Canada）的空服員週日（17日）拒絕了政府支持的勞工委員會所發佈的復工命令，導致航空公司延後恢復營運的計劃，罷工至今已有超過10萬名旅客受到影響。

《路透》報導，加拿大公共服務僱員工會（Canadian Union of Public Employees）表示，工會代表的1萬名加航空服員將繼續罷工，並稱這項命令違憲，旨在「保護航空公司的利潤」。不過，工會同時也邀請加拿大航空重返談判桌，以利雙方達成公平的協議。

作為回應，加拿大航空表示，將把恢復營運的計劃從週日（17日）延後至週一（18日）晚間。

經過數個月的談判陷入僵局後，加航空服員於週六（16日）清晨開始罷工，為了應對這一情況，該航空公司取消了每天700個航班當中大部份的班次，迫使超過10萬名旅客不得不另尋其他航班。

罷工聲明發佈後數小時內，加拿大產業關係協議會（Canada Industrial Relations Board）依照就業部長海杜（Patty Hajdu）的要求，下令進行具有約束力的仲裁。

由於工會拒絕遵循命令，導致週日許多在皮爾遜國際機場的遊客感到困惑和沮喪，許多人擠在機場休息室內，不確定航班何時恢復，也不知道加航是否會做出其他安排。

一名50歲的義大利遊客托迪尼（Francesca Tondini）表示，自己剛結束加拿大行準備回國，但他的航班接連在週六和週日被取消。當他詢問加航航班何時才會起飛時，加航回答稱，也許是明天，也許是週二，也許是週五或週六，他們也不知道。

資方鼓勵加拿大政府採取行動，而工會則持續透過推動談判希望能解決問題，並稱具有約束力的仲裁將減輕加航的壓力。

多倫多大學（University of Toronto）就業關係教授戈梅茲（Rafael Gomez）表示，聯邦政府已委託一個委員會來執行《加拿大勞動法》中的這些規則，如果違抗這些規範，基本上就是違反法律。

工會違抗復工令的情況極為罕見，1978年，加拿大郵政人員拒絕遵守復工法規，最終導致工會領袖因藐視議會而被罰款甚至入獄。

加拿大西安大略大學（Western University）法學院榮譽教授林克（Michael Lynk）直言，這次工會領導層可能面臨與45年前相同的後果，工會可能被罰款，工會領袖則可能被判入獄。不過，林克補充，工會也可能針對這項命令提出法律挑戰。

