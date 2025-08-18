晴時多雲

美造船產能崩盤僅佔全球0.1％ 國會議員急訪日韓求援反制中國

2025/08/18 08:49

美國朴茨茅斯海軍造船廠一景。為反制中國在全球造船業的主導地位，美國正尋求日、韓等盟友的專業技術，以合資等方式重振其本土造船產能，確保海軍戰力。（美聯社檔案照）美國朴茨茅斯海軍造船廠一景。為反制中國在全球造船業的主導地位，美國正尋求日、韓等盟友的專業技術，以合資等方式重振其本土造船產能，確保海軍戰力。（美聯社檔案照）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國在全球造船業的主導地位，美國正轉向其亞洲盟友尋求協助。美國國會議員本週訪問南韓與日本，旨在探索如何借助兩國的造船專業與產能，以提振被中國遠遠拋離的美國本土造船實力。

根據美聯社報導，民主黨籍參議員達克沃斯 （Tammy Duckworth） 與金安迪（Andy Kim） 計畫與全球第二及第三大造船國的頂級造船商會面，商討成立合資企業，以在印太地區建造、維修美國海軍的非戰鬥輔助艦艇，並為美國船廠引入投資。

隸屬參議院軍事委員會的達克沃斯在行前向美聯社表示：「我們現有的產能甚至比2003年伊拉克自由行動時還少。我們必須重建產能。」

這項行動的背景，是華府在海軍造艦能力上已嚴重落後北京，引發了決策者對海上實力平衡可能向中國傾斜的警報。根據戰略與國際研究中心 （CSIS） 的報告，2024年美國商業造船產能僅佔全球的0.1%，而中國則高達53%。

達克沃斯強調，討論將聚焦於海軍的輔助艦隊，如油料補給船與貨船。她指出：「如果我們的船艦必須一路返回美國... 等待兩年才能修好，那對局勢沒有任何幫助。」

美韓在此領域已取得進展。南韓的韓華海洋 （Hanwha Ocean） 今年三月已為一艘美軍補給艦完成維修；韓華集團去年更收購了費城的費城造船廠 （Philly Shipyard）。本月稍早，南韓更提議對美投資1500億美元，以支持川普總統的「讓美國造船業再次偉大」倡議。

