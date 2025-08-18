黃金與加密幣成最大贏家！美銀警告：YCC將至 美元貶值成定局

黃金與加密幣成最大贏家！美銀警告，YCC將至，美元貶值亦成定局。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球央行進入降息週期，美銀投資策略師哈特內特（Michael Hartnett）認為，聯準會為應對債務挑戰，貨幣貶值或將成為核心路徑，而殖利率曲線控制（YCC）已重回檯面，建議投資者增持黃金和加密貨幣以對沖美元長期熊市風險。

外媒報導，在美國債務壓力與政策轉向預期的交織下，市場正迎來1場深刻的典範轉移，哈特內特表示，隨著全球進入新1輪貨幣寬鬆週期，市場對聯準會加入「降息派對」的預期已推至頂峰。 2025年至今，全球已有88家央行實施降息，創下自2020年以來最快的寬鬆步伐。這種預期推動了股票、信貸、黃金和加密貨幣等資產價格屢創新高，投資者正為聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾全球央行年會上的鴿派表態做足準備。

然而，Hartnett的核心論點是「擾動即貶值」（Disruption = Debasement）。他認為，關於聯準會獨立性、更高的通膨目標、特定行業價格管制以及黃金重估等議題的討論日益增多，均指向1個共同方向：政策擾動將旨在壓低美元匯率，以更輕鬆地為美國龐大的債務與赤字融資。

這個潛在政策目標，使得做空美元成為進入2026年及以後1個清晰的投資主題，並預計美元指數（DXY）將跌破90。

這種預期解釋了為何全球投資者持續規避長期政府債券，轉而湧入估值已處於歷史高點的股票和信貸市場。數據顯示，標普500指數的股價淨值比已達到創紀錄的5.3倍，超越了網路泡沫時期的峰值；其遠期本益比為22.5倍，位於1988年以來第95百分位。

在美元貶值的大趨勢下，Hartnett認為，黃金、加密貨幣、大宗商品和新興市場將是最大的贏家，因為投資者會積極尋求對沖通膨和美元貶值的工具。

