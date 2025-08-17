晴時多雲

英特爾追趕台積電 分析師：除資金還需出現「白騎士」

2025/08/17 22:28

川普考慮入股英特爾，英特爾股價應聲大漲。（路透）川普考慮入股英特爾，英特爾股價應聲大漲。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國媒體《投資人商務日報》（Investor's Business Daily）指出，美國總統川普提議由政府投資英特爾的報導，顯示他不希望美國完全依賴台積電在美國生產先進晶片。CFRA Research分析師辛諾（Angelo Zino）認為，英特爾需要的不僅是大筆資金，還需要一個「白騎士」來引領其晶圓代工計畫。

彭博14日率先披露，川普考慮是否動用美國晶片與科學法的資金，購買英特爾股票，以協助英特爾重啟其停滯的美國代工業務。

瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）指出，相關報導顯示，川普希望美國無廠半導體公司採用英特爾晶片。他說，「這似乎是川普想強迫輝達、超微、高通、蘋果與博通將尖端晶圓訂單從台積電轉移至英特爾；但關鍵挑戰是英特爾在其最先進的尖端節點路線圖上落後台積電」。

克萊恩指出，台積電正擴大亞利桑納的半導體廠，但川普可能希望讓已延遲的英特爾俄亥俄晶片廠投入運作。

他說，「我們都知道川普希望盡快將美國的晶片支出從台積電轉移至英特爾；最合理的方式就是川普讓博通或高通收購英特爾的生產業務，接著晶圓或製造業務成為的獨立部門，美國政府可以投入大筆資金，因為它需要許多資金與協助」。

CFRA Research的辛諾也認為，英特爾需要一個「白騎士」來帶領其晶圓計畫。他說，「為了大幅提振美國晶片製造，更大的政府參與有望推動或鼓勵美國無廠晶片業者利用英特爾的美國設施」。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）表示，英特爾需要客戶承諾支持其先進晶圓廠的努力。英特爾執行長陳立武已揚言，若無法取得主要外部客戶，將取消其先進晶片開發。

拉斯岡說，「可以想像美國政府試圖對此提供協助，不管是直接出力（或至少大力鼓勵），或者間接透過關稅政策或其他規則（或許這就是陳立武獲得所需的『英雄客戶』，以繼續開發14A的方式）」。

不過他表示，英特爾的尖端晶圓要能成功，需要的不僅是資金，還需要技術實力，而這是台積電的強項。

