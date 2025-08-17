晴時多雲

北榮重粒子中心「吃電怪獸」 陳威明：ESG創新今年總用電量反下降

2025/08/17 19:37

「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」今天下午在台北榮總登場，其中北榮民總醫院院長陳威明以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題分享。（記者塗建榮攝）「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」今天下午在台北榮總登場，其中北榮民總醫院院長陳威明以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題分享。（記者塗建榮攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台北榮民總醫院與台灣氣候與健康聯盟共同舉辦「院長永續講堂」，今（17）日下午於台北榮總護理館舉行。台北榮民總醫院院長陳威明以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題分享，院內重粒子中心是「吃電怪獸」，1年花費3千多萬的電費、院內總電費1年要4億多，不過透過智慧管理系統、設備汰換及節能優化等，今年1-6月總用電量較去年同期下降5.84％。

「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」今天下午在台北榮總登場。（記者塗建榮攝）「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」今天下午在台北榮總登場。（記者塗建榮攝）

陳威明表示，台灣醫界佔國家總碳排4.6%，高於全世界的4.4%，這意味著醫界應更團結，共同努力面對極端氣候，進行節能減碳。今日活動共有75家醫療院所參與，表示大家十分關注該議題；北榮被指定為國家3大領頭節電的公立醫學中心之一，因此需超前部署，除了治療病人，也須關注節能減碳。

陳威明指出，重粒子中心是「吃電怪獸」，1年花費3千多萬的電費、院內總電費1年要4億多，透過智慧管理系統、設備汰換及節能優化等，如「北榮一號雲」不僅將諸多繁雜的行政流程數位化管理，也大力推行醫療Al的開發，讓工作更高效且精準，提供病人更優質的醫療服務。今年1-6月總用電量較去年同期下降5.84％。

陳威明說，北榮超前部署，亦透過其他節電方式，如全院綠化覆蓋40%、綠色停車場、節能建築、低碳飲食、綠色採購與醫療廢棄物減量等，同時也導入「空瓶回收機」，提供兌換忘憂湖魚飼料等措施，唯有醫界共同推動，才能為下一代打造具韌性的醫療體系，建構永續健康的社會。「制度可以改變，但價值要堅持。」

總統府國策顧問陳志鴻表示，全世界面臨極端氣候、健康促進及社會韌性3大問題 ，這就是總統府成立3大委員會的動機，其中健康台灣推動委員會過去已落實多項政策推動，包括5年489億元的「健康台灣深耕計畫」讓醫界及時管理，解決當前各領域遇到的問題，並落實社會責任永續發展，醫院提出計畫並經審核後，給予足夠的經費，加速醫療體系綠色轉型。

財團法人台灣永續能源研究基金會董事長、台灣氣候與健康聯盟理事長簡又新則提到，賴總統上任後成立氣候變遷對策、健康台灣推動及全社會防衛韌性等3大委員會，台灣氣候與健康聯盟正好結合「氣候」與「健康」兩大面向，自2024年成立以來，已有84家醫院、涵蓋21家醫學中心參與，促進跨院經驗交流與政策倡議。

