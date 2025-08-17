晴時多雲

去年家庭儲蓄平均27.65萬創新高 這些縣市擠進前3名

2025/08/17 23:00

根據主計總處調查，2024年家庭儲蓄平均27.65萬元，續創歷年新高。（資料照）根據主計總處調查，2024年家庭儲蓄平均27.65萬元，續創歷年新高。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕家庭儲蓄再創新高！主計總處調查，2024年家庭平均儲蓄27.65萬元、再創歷年新高，平均儲蓄率23.73％、年減0.5個百分點；各縣市中，新竹市平均儲蓄40.87萬元蟬聯冠軍。主計總處官員表示，這幾年台灣經濟表現不錯，可支配所得持續增加，雖然物價上漲致消費支出成長，但家庭儲蓄仍增加。

根據主計總處「家庭收支調查」報告，2024年全國家庭戶數約926.2萬戶，平均每戶可支配所得116.52萬元、年增2.51％；平均消費支出88.87萬元、年增3.18％；平均每戶儲蓄27.65萬元、年增0.4％。因消費支出增幅大於所得增幅，去年家庭儲蓄率23.73％、年減0.5個百分點。官員指出，2011年家庭儲蓄率一度跌破20％、創下35年新低，過去10年則維持在20％以上，且近幾年明顯回升。

各縣市中，家庭可支配所得平均數前3名依序為新竹市150.36萬元、台北市148.55萬元、新竹縣148.15萬元。至於家庭儲蓄，以新竹市平均40.87萬元最多、年增約4萬元；苗栗縣37.36萬元躍居第2、年增2萬元；新竹縣35.06萬元退居第3、年減1.03萬元；台北市34.88萬元跌出前3名、年減0.55萬元。

若按所得高低將家庭戶數分為5組，2024年最低20％家庭可支配所得38.39萬元、年增2.15％，消費支出40.21萬元、年增2.47％，低所得家庭連續18年出現「負儲蓄」，負儲蓄金額1萬8214元、為近7年新高，年增1588元、為近13年首度增加，主因支出增幅大於所得增幅。

官員說明，隨著人口老化，低所得家庭「經濟戶長」年齡65歲以上占比超過6成，其中很多是退休人士，多依賴退休金、存款或子女奉養等，經常性收入比較少，但還是有一定的消費支出，所以出現「負儲蓄」；但這些人不一定「貧窮」或「入不敷出」，因為他們可能擁有財富，而家庭收支調查未涵蓋財富。

