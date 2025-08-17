台積電上榜！外媒點名「5檔AI股」未來十年值得買進抱牢

《The Motley Fool》的分析師Keithen Drury點出「5檔人工智慧股票」未來十年值得買入並持有。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕最好的投資策略之一，就是買進優質公司並長期持有，讓時間為你累積回報。美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師Keithen Drury指出，人工智慧（AI）預計在未來幾年將帶來強勁的增長，有「5檔人工智慧股票」未來十年值得買入並持有，分別是輝達（NVIDIA）、台積電、亞馬遜、Meta Platforms和Alphabet。

分析師指出，過去10年，這5檔表現都相當頂尖，表現最「差」的 Alphabet 股價也上漲了近5倍。儘管這5檔股票過去十年已有亮眼漲勢，仍是未來十年的絕佳投資標的，主要因為人工智慧（AI）的快速普及。它們目前是首選，分析師認為用「持有十年」的心態買進，是一種明智的投資策略。

這五檔股票都因AI熱潮而受惠，但方式各有不同。輝達生產圖形處理器（GPU），目前是訓練與執行AI模型的最受歡迎硬體。它幾乎壟斷了這個市場，這種主導地位也讓它成為全球市值最大的公司。AI運算需求依舊龐大且未被滿足，這對輝達的未來極為有利，因此，它仍然是未來十年最值得買進並持有的股票之一。

台積電則是為眾多AI巨頭代工晶片的製造商，包括輝達在內。這些公司沒有自建晶圓廠的能力，因此將製造外包給台積電，而台積電也憑藉持續創新與優異的良率，贏得「全球最佳晶圓代工廠」的聲譽。挑戰者寥寥無幾，這樣的地位將繼續支撐它在未來保持領先。輝達與台積電目前正因為提供 AI 所需的運算能力而迎來高速成長。

接下來的三家公司，也將因AI應用的崛起而受益，並可能在未來十年創造更大成功。表面上看，亞馬遜似乎不太像一家人工智慧公司。然而，它透過其雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）獲得了廣泛的曝光。隨著AI工作負載對運算能力的需求快速增加，AWS的成長潛力巨大。由於AWS貢獻了亞馬遜大部分的獲利，這將推動亞馬遜股價再創新高。

Meta正在開發自家的生成式AI模型「Llama」，並將其應用於多個領域，最重要的是維持其在社群媒體市場的主導地位。Meta擁有Facebook與Instagram這兩大平台，其主要收入來自廣告。該公司已將AI工具整合至廣告服務，並觀察到互動率與轉換率明顯提升。隨著生成式AI技術進一步成熟，這項效果將更加明顯，使Meta成為未來十年的強勢投資標的。

最後是Alphabet。許多人認為Alphabet的主要收入來源是Google搜尋，會因AI而遭到顛覆。然而，這並沒有發生，Google搜尋依舊持續成長，今年第二季營收還上升了12%。部分成功歸功於「Search Overviews」，這是一種結合傳統搜尋引擎與生成式AI的新功能，廣受用戶歡迎。這可能足以讓Google保持搜尋引擎的霸主地位，並在未來十年持續創造新高。

