財經 > 國際財經

看衰中國經濟前景 避險基金大亨達里歐清倉中概股

2025/08/17 19:27

「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐今年第二季徹底出脫在美上市的中國股票。（路透資料照）「橋水聯合」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐今年第二季徹底出脫在美上市的中國股票。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於地緣政治壓力加劇，以及投資人對中國經濟前景信心減弱，美國避險基金巨擘「橋水聯合」（Bridgewater Associates）今年第二季徹底出脫在美上市的中國股票（中概股）。

根據橋水聯合近日向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新季報，該基金清倉甩賣了幾家在美上市的中國股票，包括百度、阿里巴巴、京東、拼多多、蔚來汽車、攜程集團和百富中國等大型公司，以及奇富科技和貝殼集團。橋水聯合也減持蘋果，但增加輝達持股。

長期看好中國股市的橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）先前曾為其在中國的投資進行辯護。去年4月，達里歐表示，美中衝突和物價下跌是困擾中國經濟的主要挑戰之一，但同時指出，「如果中國領導人能把工作做好，這些問題是可以解決的」。

今年4月，達里歐呼籲重新平衡美中關係，認為貿易失衡已掏空了美國製造業，並敦促雙方達成協議，大幅減少這些失衡。

今年8月初，達里歐出售了其在橋水聯合的剩餘股份，並退出董事會，仍擔任該基金投資團隊的指導人。

