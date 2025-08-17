勞退請領攻略：延後領、挑高收益點出手

退休金對勞工來說，是老年生活的重要經濟支柱。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金對勞工來說，是老年生活的重要經濟支柱。根據新制勞工退休金制度，只要年滿60歲，不管你工作年資長短、仍在職或已離職、退休，都可以依個人之健康、財務、家庭等因素加以規劃，自行決定什麼時候請領勞工退休金。

雖然年滿60歲就可以領勞工退休金，若勞工還在工作，或者雖然已退休但暫時不急著用錢，建議可延後領取。

延後請領勞工退休金的好處是，退休金專戶內的資金仍能持續參與勞退基金收益分配。對於不擅理財、擔心通膨侵蝕購買力，或認為銀行利率過低的人來說，延後請領也可視為一種穩健、安全的理財方式。

不過，真正要領勞工退休金的時候，也不宜隨意。建議勞工在申請前，先看看勞退基金的收益率，像是收益率負的時候，最好先暫緩申請；若收益率為正且處於高點，則是最佳領取時機。

這是因為，每年的勞退基金收益要到隔年3月時才正式分配，如果你當年度中途請領勞工退休金，將依最新公告的收益率以「預分配」方式計算，如果當時預分配收益率為負，就會以負值來推算當年度所有未分配收益的金額，計算出的未分配收益也會跟著減少，導致實際領回的金額縮水。

舉個例子，假設楊爺爺在2022年11月領退休金，勞保局就會以當時公布最新截至2022年9月底收益率-9.88%來計算該年度未分配收益。如果楊爺爺帳戶裡已經有100萬元的累計收益，最後只能拿到大約90萬元（此處指累計收益，勞工累計提繳本金不受影響）。

根據勞動部公告數據，2024年7月勞退基金收益率達14.2441%，當年最高。若楊爺爺選這時候領退休金，既能拿到本金，也能拿到最多的收益，所以是最佳時機。

另一方面，若勞工不幸在請領勞工退休金前過世，其遺屬或遺囑指定的請領人，必須自勞工死亡翌日起5年內申請請取勞工退休金，否則請求權將消滅。

為了保障勞工遺屬權益，勞保局自99年起，除了在核定死亡給付時會同步提醒遺屬請領退休金外，也會每年清查勞工退休金專戶，若發現勞工死亡已超過4年，但帳戶仍有餘額，就會寄掛號信通知勞工遺屬盡快申請，以避免權益受損。

