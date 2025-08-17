戒斷對輝達的依賴 中國強制資料中心採用逾50％國產AI晶片

中國加大努力，降低對輝達AI晶片的依賴。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報17日報導，中國正要求各地的資料中心使用更多國產運算晶片，此舉顯示北京加大努力，以降低對外國技術的依賴。知情者透露，中國各地公有運算中心已被要求其晶片需求逾50％須向本國生產商採購，以支持本土半導體產業。

報導指出，該指令源於去年3月上海市政府提出的指導意見，上海是中國第一批規定「2025年全市智能運算中心國產運算與儲存晶片的採用率應達到50%以上」的地區政府。該指導意見獲得上海發改委與中國工信部所屬的上海通信管理局支持。

一名在資料中心產業擔任顧問的消息來源說，今年稍早，上海的智慧運算中心的晶片配額已成為全國強制性的政策。

報導說，在人工智慧（AI）等關鍵領域的漫長科技戰中，隨著美國進一步升高對中國取得先進半導體的出口管制，中國正加大努力推動科技自主。

根據《麻省理工科技評論》引述市場研究公司KZ Consulting的數據指出，2023年與2024年中國宣佈500多個新資料中心計畫，地點分佈在內蒙古、廣東等地。

生成式AI技術需要龐大的運算資源，這些資源依賴輝達H100、H800等先進半導體，而華府已禁止相關晶片出口中國。而對於近期美國政府放行的H20晶片，中國政府也質疑其是否構成網路安全隱憂。

另一名消息人士指出，儘管中國的晶片不如輝達，但在訓練AI模型的推理是「可用的」，輝達晶片仍是AI主流開發者的首選。

遭美國制裁的科大訊飛是中國唯一公開宣佈使用華為晶片訓練其AI模型的中國科技公司。

該消息人士補充，急於採用在地AI晶片，已對混用本土與外國晶片的AI資料中心帶來技術挑戰。

AI晶片通常在其製造公司配套的軟體生態系統上運作，例如輝達的CUDA或華為的「神經網路計算架構」 CANN。基於一種解決方案開發的模型需進行調整才能在另一家公司的晶片上運作，而這是挑戰性很大的工作。

