曾破產背債9.8兆！希臘鹹魚翻身了

〔財經頻道／綜合報導〕希臘曾面臨鉅額債務及債務違約風險，導致國家破產，並在2010年至2015年期間接受歐元區國家和國際貨幣基金組織的三筆金援，總額達2800億歐元（約台幣9.8兆）。如今希臘正從危機中復甦，首筆紓困貸款530億歐元（約台幣1.86兆），其中220億歐元（約台幣7717億元）已在去年償還，預計未來10年將還清310億歐元（約台幣1.08兆）的剩餘債務，提期10年。

路透報導，兩名政府官員透露，希臘將在 2031 年前償還三次債務危機金援計畫中第一筆紓困貸款，努力擺脫歐盟負債最多國家的臭名。

根據資料，希臘的危機始於2009年，由於這場危機威脅到歐盟經濟的穩定，希臘在2010年至2015年期間接受了歐元區國家和國際貨幣基金組織的三筆金援，總額達2800億歐元。

這場危機導致希臘幾乎退出歐元區，並引發了多年的社會動盪，因為公民反對緊縮政策導致的工資和養老金削減，不過，希臘經濟正從2009年至2018年的危機中逐步復甦。

隨著經濟好轉，希臘於2022年償還了國際貨幣基金組織的貸款，並於2024年底償還了其首筆530億歐元紓困款中的220億歐元，剩餘款項將於2031年償還，也就是提前 10 年還清。

