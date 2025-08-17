川普關稅恐毀滅亞洲中小企業 港媒爆依賴中國零件最慘

外媒指出，川普對中貨洗產地課徵高額懲罰性關稅，此舉對依賴中國零件的亞洲出口商恐造成嚴重打擊。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕港媒報導，在與川普政府進行一系列艱苦的貿易談判之後，許多東南亞國家現在面臨美國 19% 至 20% 的關稅，以及針對鋼鐵和半導體等行業的額外關稅。雪上加霜的是，川普對中貨洗產地課徵40%的懲罰性關稅，此舉對依賴中國零件的亞洲出口商恐造成嚴重打擊。特別是，中小企業佔亞洲所有企業比重達90%以上，美關稅恐導致一些企業破產。

《南華早報》17日報導，歐洲工商管理學院創業中心主任格雷夫（Henrich Greve）警告，在疫情衝擊後，接下來的關稅問題將對許多企業造成災難性的打擊。中小企業大都利潤微薄，與擁有充足資源應對不可預測性的跨國公司不同，中小企業需要穩定的現金流才能生存，頻繁的政策變化可能會讓小型企業陷入困境。

格雷夫指出，許多中小企業目前正在尋求展延貸款或政府支持，以渡過動盪時期，但是，一些企業恐會倒閉或被出售給更大的企業。特別是美國對洗產地以及豁免等關鍵問題，仍未有確切的答案，此進一步對亞洲地區出口商的前景蒙上陰影。

據估計，中小企業佔亞洲所有企業比重90%以上。法國高等經濟商業學院（ESSEC）亞太區經濟學副教授林（Jamus Lim）表示，確實有證據表明，許多小公司可能因無法再從中國採購低成本的關鍵零件而被迫倒閉。

此外，東南亞半導體製造商還面臨晶片關稅的挑戰，美國正準備對該產業徵收高額關稅，這可能會顛覆新加坡、馬來西亞和越南等晶片產業。

儘管挑戰日益嚴峻，但分析師表示，亞洲企業總能轉向其他市場，透過業務多元化熬過難關。歐盟-東協商務理事會執行董事漢弗萊（Chris Humphrey）說，川普關稅肯定會阻礙企業在美國市場的銷售和擴張，但對世界其他地區的業務擴張計劃影響應該很小。

