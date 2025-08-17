英特爾前工程師竊4千份檔案 帶槍投靠微軟下場曝光

英特爾前工程師竊取商業機密，跳槽微軟遭判緩刑。示意圖，圖中人物與本新聞無關。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕曾任職英特爾10年的工程師古普塔（Varun Gupta），離職之前擅自複製4000份資料，跳槽到微軟公司後，利用這些機密文件協助微軟在與英特爾的處理器採購談判中取得優勢。古普塔12日遭美國法院判處2年緩刑、罰款3.4萬美元（約台幣102萬）。最近古普塔決定舉家遷往法國，改行釀酒。

科技媒體《Wccftech》報導，古普塔曾在英特爾擔任工程師長達10年，2020年年初離職，隨後加入微軟。在離職前夕，古普塔大量複製4000份包含商業機密的文件，這些機密文件在微軟與英特爾的處理器採購談判中，為微軟提供了優勢。

美國助理檢察官納魯斯（William Narus）曾主張判古普塔有期徒刑8個月，理由是古普塔跳槽之前多次故意保留商業機密。

古普塔的辯護律師安吉利（David Angeli）則說，他的當事人已經在英特爾的民事訴訟中支付了4萬美元的和解金，並遭受名譽損害，這結束他在科技行業的職業生涯。古普塔也已在2月承認竊取和洩漏商業機密。

因此，俄勒岡區聯邦區域法院法官巴吉歐（Amy Baggio）12日判處古普塔2年緩刑、罰款3.4萬美元。法官裁決指出，古普塔竊取商業機密情事曝光後名譽敗壞，已經造成足夠懲罰，所以不必坐牢。

古普塔目前已舉家遷往法國，計劃在法國從事釀酒工作，同時攻讀研究所，學習葡萄酒莊管理。

