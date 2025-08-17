中國學生妹撞臉雷軍爆紅 網友笑：簡直是複製貼上

中國一名15歲女學生因「撞臉」小米集團創始人雷軍，意外在網路上爆紅。（圖翻攝自微博、路透，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，中國一名15歲女學生因「撞臉」小米集團創始人雷軍，意外在網路上爆紅。女同學和雷軍2人容貌相似，網友直呼「簡直是複製貼上」。

綜合媒體報導，中國重慶曾姓女學生近日在社群平台發布一支影片，因其五官和臉型都與雷軍十分相像，引發網友熱議，有網友直呼「簡直是複製貼上」、「這是雷軍的遠方表妹」、「說孫女都有人信」、「雷總看了都得楞2秒」、「可以給雷總當替身了」、「去雷總家的小米智慧門鎖刷看看能不能打開」等。

曾姓女學生在爆紅後接受媒體訪問時表示，自己平時喜歡在社交平台發布影片分享生活，未料只是一張掀額頭的照片就被說像雷軍，但身邊的人都覺得她和雷軍並不像，並坦言在爆紅之前她甚至不知道雷軍是誰。

對於自己突然爆紅，女學生淡然表示，其實並沒有對她生活造成影響，「該上課還是上課，一切都跟平常一樣」。在談及父母對於自己撞臉雷軍走紅一事的態度，女學生表示，父母感到十分驚喜，還打趣地對她說「出息了！」

對於未來有什麼打算，女學生表示，自己以後會考慮發布跳舞的影片。

中國重慶曾姓女學生因「撞臉」小米集團創始人雷軍，在網路上爆紅。（圖翻攝自微博）

