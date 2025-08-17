晴時多雲

駁斥太陽能板破裂泡水釋毒 主管機關與業者籲勿以訛傳訛

2025/08/17 12:43

駁斥太陽能板破裂泡水釋毒傳聞，主管機關與業者呼籲勿以訛傳訛。（資料照）駁斥太陽能板破裂泡水釋毒傳聞，主管機關與業者呼籲勿以訛傳訛。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕颱風丹娜絲7月重創台灣中南部的太陽光電設施，導致嘉義、台南沿岸大批太陽能板毀損，不過，距今1個月，光電謠言持續被媒體與立委拿出來做文章，直指損壞的太陽能板是「有害廢棄物」，又質疑「經濟部光電板99%清理完成」騙人，光電業者與主管機關喊冤「太陽能板無毒」、「是框架或浮板還沒100%清理完成，與太陽能板無關」。

能源署統計，此次風災，嘉義、台南太陽光電板受損逾13萬片，重量約2000多噸，能源署重申「廢棄太陽光電板是事業廢棄物，但並非有害廢棄物」，同時屏東光電浮台早已全數清理完畢，至於毀損不堪使用的光電板可以裂解、拆除和提煉模組中的銀、銅等，進行回收再利用；不僅能源署出面澄清，環境部也表示，太陽能模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，並未被列為有害廢棄物，部分媒體報導內容與事實不符。

針對太陽能板「破裂釋毒」或是「浸泡釋毒」，能源署呼籲各界，面對自然災害應以科學事實為依據，勿憑片面資訊渲染誤導，太陽能板無毒，業者無奈指出，目前多數太陽能板均是矽晶太陽能板，使用須經安全、抗腐蝕檢測，產生毒性風險極低，即便太陽能板受損泡水，短期也不至於對環境造成危害，更沒有毒害養殖魚的問題，請外界勿以訛傳訛。

業者更進一步指出，太陽能板無毒，目前因颱風散落的已盡力回收，許多被大肆渲染的照片，是部分「太陽能板的框架」，並不是太陽能板，基本上這些框架就是塑膠，當然沒有「有毒無毒」的問題。

