台股挑戰高點24416 投顧示警：投機氣氛高漲 籌碼已混亂

台股已經處於挑戰高點2萬4416點，對此，投顧提醒，投機氣氛高漲、 籌碼已混亂（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股短線走強升溫，根據統計，大盤一個月以來，漲幅為6.56%；對此，投顧機構表示，市場普遍看好聯準會9月降息，上週五集中市場已經收在24334.48點，直逼歷史高點24416.67點，不過，由於「台股投機氣氛高漲」、「籌碼已經混亂」，因此，建議不要擴張部位，選股要回歸基本面。

統計顯示，若比較全球股市，近一個月，台股指數漲幅為6.56%、暫居全球第14。台股上週續強，單週上漲313.22點或1.3%，週線連三紅。

「美國數據帶來好消息，預期九月降息有望，更促成市場樂觀」。永豐投顧指出，美國CPI優於預期，以致美股大漲，直接促成8/13台股早盤買盤湧進，而急速擴張的成交量引發籌碼浮動，全日上市爆出5735億的大量，幸而，盤中買盤逢低承接，中場維持紅盤，但已是初步警訊，建議謹慎。

投顧機構表示，美國通膨訊號模糊，但降息期待高；CPI數據稍微優於預期，市場就出現降息的濃烈期待，甚至有一次降兩碼的說法，然而隨後的PPI數據就高於預期，但也沒打消市場期待降息的想法，顯然樂觀情緒籠罩，美股利多在後，仍有空間。

此外，台股指數目前處於2萬4000點大關，要關注市場氣氛變化，建議不要擴張持股。投顧法人表示，因為股市投機氣氛高漲，一方面是成交量大增，籌碼已經混亂，二方面是強漲個股、魚龍混雜，整體來看，好股已經有休息現象，因此，選股要回歸基本面。

