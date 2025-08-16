晴時多雲

中國要國企幫忙收購逾1億坪過剩房屋 謝田：北京終將白忙一場

2025/08/16 23:43

北京當局準備再度要求大型國企收購房地產開發商賣不掉的房屋，以消化總面積達4.08億平方公尺的過剩房屋。（法新社資料照）北京當局準備再度要求大型國企收購房地產開發商賣不掉的房屋，以消化總面積達4.08億平方公尺的過剩房屋。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場2021年以來就低迷至今，成為經濟復甦最大絆腳石，《彭博》報導，北京當局準備再度要求大型國有企業，收購房地產開發商賣不掉的房屋，以消化總面積達4.08億平方公尺（1.234億坪）的過剩房屋。但專家指出，由於購買過剩房屋的資金不足，加上部分資金可能被貪官污走，北京當局最後可能白忙一場。

　中國國家統計局8月15日發布的最新經濟數據顯示，今年前7個月的房地產開發投資年減12%，創5年來最差，新建住房價格已停滯超過2年，7月房價又年跌2.8%。中國前百大房企7月的新屋銷售，也是連續2個月年跌幅超過20%，中國昔日的房地產巨擘恆大集團8月12日宣布，將於8月25日自香港交易所下市。

　《彭博》引述知情人士透露，中國監管機構計劃要求一些大型國企，和不良資產管理公司（如中國信達資產管理公司），從陷入困境的房地產開發商手中收購未出售的房屋，以協助消化中國4.08億平方公尺的過剩房屋。

　這些大型國企將獲准動用中國人民銀行2024年5月啟動的3000億元人民幣（下同，新台幣12.5兆元）保障性住房再貸款計劃。北京當局讓大型國企介入房市的新舉措，除了可以加快對4.08億平方公尺過剩房屋的清理，還能協助房地產開發商減輕財務負擔。

　美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，北京當局推出此舉，是想透過「消化一些過剩的房子，把房價拉抬回來，讓泡沫崩潰放緩一點」，但在過去2年多的時間裡，中國已嘗試過讓地方政府和地方國企，使用銀行貸款購買庫存閒置房，以解決房屋過剩問題，但都收效甚微。

　中國人行曾在2023年1月，推出總額1000億元（新台幣4178.8億元）的「租賃住房貸款支持計劃」，讓7大國有銀行在2023年底前，向重慶、濟南、鄭州、長春、成都、福州、青島、天津8個試辦城市，發放租賃住房購房貸款，讓地方政府購買賣不出去的房屋，以減少閒置房，同時擴大租賃住房供應。

　但到了2024年3月，中國各地金融機構發放出的相關貸款只有20億元（新台幣83.6億元），占比2%。2024年5月，中國人行又啟動了上述3000億元人民幣的保障性住房再貸款計劃，讓地方的國企收購賣不出去的房屋。但根據《彭博》今年8月初的報導，這項計劃的運行也不順利，獲批貸款占比不到6%。

　《彭博》指出，由於中國內需和就業市場持續疲軟，北京當局這次讓大型國企直接下場救市，預計結果也不樂觀。

　謝田指出，3000億元的資金本身就不夠購買4.08億平方公尺的過剩房屋，另外也不能保證這些國企、央企不會私吞或挪用這些資金。謝田說：「購買過剩房屋的資金不夠的話，對這個市場來說只是杯水車薪，一切也是白折騰。最終還是讓一批資金流落到貪官手裡，而房地產泡沫問題、房市的真正問題，還是得不到真正的解決。」

