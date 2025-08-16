頎邦科技空污數據造假！重罰1500萬 3環安人員判刑

頎邦科技空污數據造假案，公司挨罰1500萬元。（新竹地檢署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區頎邦科技林姓、葉姓、陳姓男子等3名環安人員，被發現竟然涉嫌聯合造假、篡改監測數據後申報，以確保數據表面符合標準，經新竹地檢署檢察官提起公訴，新竹地方法院認被告林男等3人共同犯空氣污染防制法第54條申請不實罪，均處有期徒刑6月，得易科罰金、易服勞役，併科罰金20萬元；頎邦科技科罰金1500萬元。

新竹地檢署檢察官王遠志指揮新竹市調查站與警政署保安警察第七總隊第三大隊，偵破頎邦科技空污數據造假案。（新竹地檢署提供）

此案經檢察官王遠志指揮新竹市調查站與警政署保安警察第7總隊第3大隊偵破此案。檢調調查，被告林男、葉男、陳男各為頎邦公司力行廠的環安人員、空氣污染防制相關設備的專責或處理人員，3人明知公司持有科管局核發的固定污染源操作許可證，需符合規定的排放標準，包括揮發性有機物總排放量須低於0.6kg/hr、全年削減率須達50%以上及廢氣排放量不得超過550m³/min。但3人為確保數據表面符合標準，從2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市政府環保局。

林男等3人將排放管道P001、P004經VOC監測系統自動紀錄超出標準值部分的數據，利用數據模擬功能調整為合法範圍後，將前揭不實數據登載至頎邦公司空污季報「四、空氣污染防治設備操作紀錄資料」排放管道P001、P004表格中「廢氣處理前濃度（ppm）」、「廢氣處理後濃度（ppm）」、「去除率」、「廢氣排放量（Nm3/min）」、「VOC排放量（kg/hr）」等5欄位，並自該廠傳送不實的監測數據至新竹市環保局，損害新竹市環保局對於申報空污季報數值管理的正確性。

此外，林男於2020年至2023年3月間，明知巡檢系統顯示P002、P003、P005及P006管道的數據超出上限或下限，並以文字或紅字提醒異常。為避免記錄異常數值，林男指示陳姓和葉姓兩人手動將數據調整至正常範圍，一樣將不實數據上傳登載前述公司的空污季報排放管道P002、P003、P005、 P006表格中「洗滌循環水量（L/min）」、「洗滌循環水PH值」、「廢氣排放量（Nm3/min）」、「廢水排放量（Ton/天）」等4欄位，同樣也傳送至新竹市環保局。

