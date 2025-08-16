晴時多雲

越南河內房價有多狂？港媒驚爆6年狂飆「87％」

2025/08/16 21:30

越南主要城市房價走揚，買家縮手。（法新社）越南主要城市房價走揚，買家縮手。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港媒指出，東南亞國家的中產階級因貧富差距擴大，購屋夢碎。其中，越南河內房價飆漲超驚人，過去6年公寓價格飆漲87%，買家對價格望而卻步，造成河內第二季公寓實際交易量較去年同期崩跌27%。

《南華早報》16日報導，在東南亞主要城市，房價飆升只是問題的一部分，由於薪資成長停滯、工作保障岌岌可危，更廣泛的經濟焦慮促使許多人避免債務攀升帶來的風險和壓力。許多人不僅重新調整支出，還在重新審視他們對城市生活的整個願景。

對於東南亞主要城市中產階級來說，他們的購屋機會正在消失，更不用說底層民眾了。建商更傾向有錢人，他們對豪宅的渴望推高東南亞最熱門城市的房價。

在馬來西亞吉隆坡擔任 IT 顧問的蘇江（Hafiz Sujang），即將迎來40歲生日，他存了足以支付一間價值 75 萬令吉（約台幣534萬）公寓的首付，但當他開始在吉隆坡看房時，擺脫租房的夢想很快就消失了。

他發現這座城市空間狹小，物有所值的房子幾乎消失，直言實在越來越荒謬了，「你花了70萬令吉，卻還要爭搶一個停車位」。對於蘇江以及該地區數百萬人來說，努力工作就能擁有房產越來越遙不可及。

越南也出現類似的情況。河內的公寓價格在8年內飆升了87%，而胡志明市的公寓平均價格目前為每平方公尺2900美元（約每坪台幣28.8萬）。房地產公司世邦魏理仕（CBRE）報告稱，由於買家對價格卻步，河內第二季公寓實際交易量較去年同期下降27%。

在泰國首都曼谷，外國買家（尤其是來自中國、新加坡和香港的買家）刺激對高檔房產的需求，支撐豪宅價格。當地買家的收入跟不上不斷上漲的住房成本，因此被排除在外。

全球房地產服務公司 JLL 泰國研究與諮詢主管 Anawin Chiamprasert 說，我們將看到整整一代人，特別是 Z 世代及以後的人，通常無法擁有住房。尤其泰國經濟正步履蹣跚，受到政治不確定性、家庭債務居高不下、投資萎縮以及華盛頓最近對泰國輸美產品徵收19% 關稅的困擾。

