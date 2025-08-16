晴時多雲

月光族不分年齡！80歲長者每月開支9萬悲嘆不敢退休

2025/08/16 20:02

越來越多高齡人士重返職場，有人是經濟因素，有人則是退休在家太無聊。示意圖。（彭博）越來越多高齡人士重返職場，有人是經濟因素，有人則是退休在家太無聊。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了過上舒心的退休生活，多數人努力打拼提早進行退休財務規劃，卻非事事盡如人意。一位80歲的美國長者麥康奈爾（McConnell）雖擁有價值40萬美元（約台幣1200萬）的房產，幾年前卻因兒子中風需要治療欠下7萬美元（約台幣210萬）債務，每個月還要應付3000美元（約台幣9萬）的開支，淪為月光族，她坦言，退休是不可能的事。

《商業內幕》報導，80歲的麥康奈爾歷經一週乏味的工作後，前往内華達州一家餐廳，與昔日同事共進每月一次的午餐。麥康奈爾回憶起幾年前在群聊中發的訊息：「人生實在太短暫了」，正是這句話開啓這一聚餐傳統，大家會在餐桌上聊生活、家庭和新聞。

回家後，她查看了銀行帳戶：竟然只剩下37美元（約台幣1110元），她估計下個月聚會前都不會再去餐廳吃飯了。

麥康奈爾擔任全職遠程應收帳款專員，年薪約5萬美元（約台幣150萬），以補充她每月1784美元的社保金（約台幣5.35萬），加上債務、房貸和汽車保險等支出，她每月開銷超過3000美元，不包括房貸，她還負債7萬美元，其中一部分是在2023年爲協助長子因中風需要治療時産生的。

由於經濟負擔，麥康奈爾發現自己根本無法退休。在整個職業生涯中，身為5個孩子的母親，她幾乎沒有穩定的時光。

在21世紀初的某個時期，麥康奈爾家中一度住着13名家庭成員。她有自己的房間，孩子們分住在其他卧室和客廳，與孫輩們同住。這讓她的經濟壓力驟增，最終不得不申請破産。經過多年的努力和積蓄，她在10年前買下房子，估計房產市值約40萬美元。

她說，「我發現自己80歲了還需要工作，部分是經濟原因，另一部分原因是因爲我會覺得無聊。麥康奈爾說，「如果你沒錢去做任何事，你還能幹什麽？你的房子只能打掃到這種程度。

《商業內幕》對人口普查局數據的分析發現，麥康奈爾是近55萬名80歲以上仍在教育、建築和宗教服務等行業工作的美國人之一。這群人是勞動力中成長最快的群體之一，預計未來10年，工作到80多歲和90多歲的比例還會增加。

過去幾個月，《商業内幕》採訪100多位這一年齡段的在職人士。有些人曾精心規劃退休生活，卻因醫療事故或經濟危機導致儲蓄大幅縮水；也有人因爲收入偏低或財務決策失誤，從未積累可觀的儲蓄。美國退休人員協會（AARP）一項調查顯示，美國50歲及以上人群中，有5分之1沒有任何退休儲蓄。

