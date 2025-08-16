川普會氣瘋！大摩估Fed主席鮑爾下週放鷹澆息降息預期

美國總統川普頻頻施壓Fed主席鮑爾（右）降息。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普頻頻施壓Fed主席鮑爾降息，迄今尚未得到正面回應。美國財長貝森特（Scott Bessent）近日也公開挑戰鮑爾的政策判斷。由於鮑爾將於8月22日出席在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，摩根士丹利（大摩）說，棘手的「黏性」服務業通膨，恐迫使鮑爾在全球央行年會「放鷹」。

《華爾街見聞》16日報導，大摩15日發布最新報告稱，在關鍵的通膨數據公佈後，市場依舊認為9月降息1碼（0.25個百分點）的機率達93%，主要是7月新增就業放緩。

不過，報告直指，一個被市場普遍忽視的「壞消息」，遠比預期更棘手的「黏性」服務業通膨，正在迫使鮑爾在全球央行年會「放鷹」。

報告稱，7月核心通膨走強是由服務業而非商品所主導，數據顯示，7月核心CPI年增率已從2.9%加速至3.1%。更深層的數據揭示，剔除能源的服務業價格月增0.4%，而市場此前高度警惕的、受關稅影響的商品價格，月增幅僅0.2%。因此，真正的麻煩是服務業通膨，而非關稅。

報告解釋，服務業通膨走強可能對（政策）前景更糟，因為它更具黏性。與受全球供應鏈和關稅影響、波動性較大的商品價格不同，服務業通膨主要由國內勞動力成本、租金等內生因素驅動。一旦形成上漲趨勢，便很難在短期內自行消退。

報告認為，Fed更難處理堅挺的服務業通膨，即使分析師承認，7月服務業通膨的跳升有部分被機票和牙科服務等波動性較大的類別所誇大，但一個更具預警性的訊號來自生產者價格指數（PPI），7月PPI中最終需求的服務價格大幅上漲1.1%，這預示著未來的終端通膨壓力不容小覷。

報導說，通膨結構的關鍵變化，將鮑爾推入一個極其艱難的境地，鮑爾當前面臨的最大恐懼，並非經濟數據本身，而是在關鍵決策時刻到來之前，被市場的狂熱預期「綁架」。大摩在報告中一再強調，Fed的核心訴求是「保留選擇權」（retain optionality），尤其是在8月份完整的就業和通膨數據公佈之前，不願被市場「逼入牆角」。因此，鮑爾必須採取行動，為市場預期降息「踩剎車」。

大摩預測，鮑爾的演講將是一個明確的訊號，也就是現在預判關稅的最終影響還為時過早，通膨問題比就業問題更為突出和棘手。鮑爾不會徹底關上9月降息的大門，但他的核心任務，是打破降息必然論，為Fed奪回政策主導權，等待更多數據出爐。

