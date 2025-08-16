王定宇質疑台灣無處深埋核廢料 清大教授李敏今嗆：先去看書

台灣民眾黨16日舉行「核三延役擂台」，以擂台賽方式進行正反辯論。（記者方賓照攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕全國性的「重啟核三」公投8月23日投票，民眾黨主席黃國昌日前於意見發表會表示，可挖到地下3至5公里深孔地質處置（DBD）放置核廢料。民進黨立委王定宇質疑，在台灣根本找不到這樣地方，即便是核能先進的國家也僅在400至800公尺深度規劃處置場，未達3至5公里深度。對此，挺核的清大核子工程與科學研究所特聘教授李敏今（16日）表示，DBD是發展中的技術，用鑽井技術將核廢料直接打到3至5公里深，資訊網路上都有，「評論別人的時候先去找找資料看看書好不好」。

台北市民眾黨黨部今（16日）於成吉思汗台北館舉辦「核三延役擂台」，模擬正反雙方辯論，黨部表示數次邀約反方團體未果，由民眾黨北市議會黨團總召張志豪、台北市黨部代理主委周榆修反串反方。

李敏說，高階使用核燃料處置有許多不同技術，DBD是正在發展當中的技術，不是透過挖500公尺做工程設施，而是透過鑽井技術，把核廢料經過適當包裝後，打到地底，這種技術有個好處，就是在地表的工程面積較小，特別適合台灣這種使用核燃料不是很多的國家。

他也指，這項技術也不一定限定要在陸地上，也可以在海上，好比海上油井、風車之類，這些技術都是可以用的，這些資料當然他比較清楚，但到網路上看也都有，「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好」。

周榆修也嗆，王定宇先去讀書再回來指教，這樣也比較有助於共同成就民進黨強調的成熟民主社會。

