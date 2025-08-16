晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

王定宇質疑台灣無處深埋核廢料 清大教授李敏今嗆：先去看書

2025/08/16 16:26

台灣民眾黨16日舉行「核三延役擂台」，以擂台賽方式進行正反辯論。（記者方賓照攝）台灣民眾黨16日舉行「核三延役擂台」，以擂台賽方式進行正反辯論。（記者方賓照攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕全國性的「重啟核三」公投8月23日投票，民眾黨主席黃國昌日前於意見發表會表示，可挖到地下3至5公里深孔地質處置（DBD）放置核廢料。民進黨立委王定宇質疑，在台灣根本找不到這樣地方，即便是核能先進的國家也僅在400至800公尺深度規劃處置場，未達3至5公里深度。對此，挺核的清大核子工程與科學研究所特聘教授李敏今（16日）表示，DBD是發展中的技術，用鑽井技術將核廢料直接打到3至5公里深，資訊網路上都有，「評論別人的時候先去找找資料看看書好不好」。

台北市民眾黨黨部今（16日）於成吉思汗台北館舉辦「核三延役擂台」，模擬正反雙方辯論，黨部表示數次邀約反方團體未果，由民眾黨北市議會黨團總召張志豪、台北市黨部代理主委周榆修反串反方。

李敏說，高階使用核燃料處置有許多不同技術，DBD是正在發展當中的技術，不是透過挖500公尺做工程設施，而是透過鑽井技術，把核廢料經過適當包裝後，打到地底，這種技術有個好處，就是在地表的工程面積較小，特別適合台灣這種使用核燃料不是很多的國家。

他也指，這項技術也不一定限定要在陸地上，也可以在海上，好比海上油井、風車之類，這些技術都是可以用的，這些資料當然他比較清楚，但到網路上看也都有，「評論別人的時候先去自己找找資料看看書好不好」。

周榆修也嗆，王定宇先去讀書再回來指教，這樣也比較有助於共同成就民進黨強調的成熟民主社會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財