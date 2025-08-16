川普政府救援英特爾新劇本！晶片法案補助資金變股權？

川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商，至於資金來源，知情人士透露，川普政府正考慮動用《美國晶片法案》（US Chips Act）的資金，來收購英特爾股份，不過目前討論仍處於初期階段，其他選項也可能被納入考慮。

《彭博》週五（15日）報導，消息人士稱，美國政府目前的討論重點，是利用《晶片法案》的資金，至少部分用於收購英特爾股權，但也強調，討論還在初期階段，其他方案仍在考慮中。

目前還不清楚，此舉是否會將英特爾已獲得的部分或全部《晶片法案》補助資金，直接轉換為股權，又或者是從更大的資金池中另行分配新資金，或結合《晶片法案》資金與其他融資管道共同進行。

《彭博》率先揭露了美國政府可能入股英特爾的討論，此消息激勵了英特爾股價大漲，繼週四大漲逾7%後，英特爾股價週五收在24.56美元，上漲近3%。

在英特爾削減開支、裁員的背景下，任何協議都將會使英特爾的財務狀況變得更好。不過知情人士表示，談判內容仍在變動，具不確定性，資金來源也還在討論當中。

英特爾本就是《晶片法案》的最大受惠者，不只獲得79億美元商業半導體製造補助，還能拿到高達 30 億美元的五角大廈安全飛地（Secure Enclave）專案資金，還能申請 2022 年法案的 110 億美元貸款額度。

另一名知情人士表示，川普政府正尋求加速啟用閒置的《晶片法案》資金，部署到攸關美國國安的領域。

白宮、商務部及英特爾對相關評論請求皆未作回應。

