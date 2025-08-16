川普半導體關稅狂變 英特磊董座：美國需要仍會想辦法免稅

英特磊德州廠內部。（記者林菁樺攝）

左起為英特磊董事長高永中、貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕化合物半導體商英特磊（IET-KY）獲得德州政府補助，持續在美擴廠，提到半導體關稅議題，英特磊董事長高永中認為，目前仍尚未定案，但只要是美國需要的，美國總統川普仍應會想辦法免稅。

英特磊以德州作為生產基地，高永中解釋，原材料雖從世界各地收購，但目前半導體相關仍是免稅，在地化生產可避免關稅風險，不過，先前仍受制於中國限制特定金屬出口而形成壓力。

高永中分享，台商在德州優勢，除了長榮即將於10月直飛、交通便利外，德州也沒有公會限制、稅制上也更有利。英特磊同時符合聯邦政府及德州州政府晶片法案補助資格，已經獲得德州政府補助，但聯邦政府的晶片法案申請，因應川普加碼投資而調整，並重新送件。

高永中表示，美國生產成本普遍較高，低利潤比不過，需要透過高毛利產品切入市場。他說，必須將自己定位為「美國公司」，人力等什麼都想從台灣調來是不切實際，但可結合台灣的管理優勢；英特磊今年在光電領域、AI資料中心需求推升下，營收有望創高、上看10億元。

