晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

川普半導體關稅狂變 英特磊董座：美國需要仍會想辦法免稅

2025/08/16 13:33

英特磊德州廠內部。（記者林菁樺攝）英特磊德州廠內部。（記者林菁樺攝）

左起為英特磊董事長高永中、貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）左起為英特磊董事長高永中、貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕化合物半導體商英特磊（IET-KY）獲得德州政府補助，持續在美擴廠，提到半導體關稅議題，英特磊董事長高永中認為，目前仍尚未定案，但只要是美國需要的，美國總統川普仍應會想辦法免稅。

英特磊以德州作為生產基地，高永中解釋，原材料雖從世界各地收購，但目前半導體相關仍是免稅，在地化生產可避免關稅風險，不過，先前仍受制於中國限制特定金屬出口而形成壓力。

高永中分享，台商在德州優勢，除了長榮即將於10月直飛、交通便利外，德州也沒有公會限制、稅制上也更有利。英特磊同時符合聯邦政府及德州州政府晶片法案補助資格，已經獲得德州政府補助，但聯邦政府的晶片法案申請，因應川普加碼投資而調整，並重新送件。

高永中表示，美國生產成本普遍較高，低利潤比不過，需要透過高毛利產品切入市場。他說，必須將自己定位為「美國公司」，人力等什麼都想從台灣調來是不切實際，但可結合台灣的管理優勢；英特磊今年在光電領域、AI資料中心需求推升下，營收有望創高、上看10億元。

英特磊德州廠內部。（記者林菁樺攝）英特磊德州廠內部。（記者林菁樺攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財