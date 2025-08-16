半導體關稅100％變300％？環球晶德州廠配合客戶需求 落實美國製造

環球晶美國德州廠內部。（記者林菁樺攝）

環球晶美國德州廠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕美國總統川普為深化美國半導體製造，對半導體晶片課徵高額關稅，稅率由100%喊到300%，台廠也積極布局美國市場。矽晶圓大廠環球晶已在美加碼投資，且作為先行者更獲得晶片法案補助，環球晶表示，課徵半導體100%關稅沒有問題，且持續配合蘋果等客戶需求，落實美國製造。

環球晶美國德州新廠於五月啟用，環球晶總經理Mark England指出，環球晶競爭對手來自日韓等地，但環球晶董事長徐秀蘭很早就有遠見，約每四年就會併購一間公司、持續壯大，而後來有晶片法案誕生，環球晶也敲定投資選在德州設廠，Mark England強調，這是25年首座矽晶圓新廠，享有不少美國政府提供的優惠政策。

請繼續往下閱讀...

有關半導體關稅拉升，Mark England說，環球晶作為先行者（first Mover），100%關稅沒有太大問題。他分析，矽晶圓產值規模約130億美元、產值規模較小，但卻支撐產值6500億美元的半導體產業，隨著AI加速發展下，未來還將破1兆美元，持續配合政府與客戶需求，讓GWA持續成長。

蘋果因應川普政策而加碼再投資1000億美元，蘋果希望其產品中能有足夠比例的美國製造元素，環球晶美國子公司（GWA）因具有美國製造優勢，日前已列入蘋果供應鏈名單，環球晶對此也感到興奮。GWA除有晶片法案補助外，AMIC投資稅額抵減適用稅抵率也從25%提高至35%。

外貿協會董事長黃志芳16日參觀環球晶美國新廠，他表示，過去台美經貿關係緊密，但多是台灣製造輸美，而隨著台積電、環球晶加大對美國投資，過去很難想像台灣躍升為美國前十大投資國，如今已發生，他說， 美台投資會是未來將雙邊經貿重要環節。

左2環球晶總經理Mark England、貿協董事長黃志芳。（貿協提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法