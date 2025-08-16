晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

半導體關稅100％變300％？環球晶德州廠配合客戶需求 落實美國製造

2025/08/16 12:43

環球晶美國德州廠內部。（記者林菁樺攝）環球晶美國德州廠內部。（記者林菁樺攝）

環球晶美國德州廠。（記者林菁樺攝）環球晶美國德州廠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕美國總統川普為深化美國半導體製造，對半導體晶片課徵高額關稅，稅率由100%喊到300%，台廠也積極布局美國市場。矽晶圓大廠環球晶已在美加碼投資，且作為先行者更獲得晶片法案補助，環球晶表示，課徵半導體100%關稅沒有問題，且持續配合蘋果等客戶需求，落實美國製造。

環球晶美國德州新廠於五月啟用，環球晶總經理Mark England指出，環球晶競爭對手來自日韓等地，但環球晶董事長徐秀蘭很早就有遠見，約每四年就會併購一間公司、持續壯大，而後來有晶片法案誕生，環球晶也敲定投資選在德州設廠，Mark England強調，這是25年首座矽晶圓新廠，享有不少美國政府提供的優惠政策。

有關半導體關稅拉升，Mark England說，環球晶作為先行者（first Mover），100%關稅沒有太大問題。他分析，矽晶圓產值規模約130億美元、產值規模較小，但卻支撐產值6500億美元的半導體產業，隨著AI加速發展下，未來還將破1兆美元，持續配合政府與客戶需求，讓GWA持續成長。

蘋果因應川普政策而加碼再投資1000億美元，蘋果希望其產品中能有足夠比例的美國製造元素，環球晶美國子公司（GWA）因具有美國製造優勢，日前已列入蘋果供應鏈名單，環球晶對此也感到興奮。GWA除有晶片法案補助外，AMIC投資稅額抵減適用稅抵率也從25%提高至35%。

外貿協會董事長黃志芳16日參觀環球晶美國新廠，他表示，過去台美經貿關係緊密，但多是台灣製造輸美，而隨著台積電、環球晶加大對美國投資，過去很難想像台灣躍升為美國前十大投資國，如今已發生，他說， 美台投資會是未來將雙邊經貿重要環節。

左2環球晶總經理Mark England、貿協董事長黃志芳。（貿協提供）左2環球晶總經理Mark England、貿協董事長黃志芳。（貿協提供）

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財