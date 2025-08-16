北市公辦都更案再+1 中正區城心文祥案完成評選作業

台北市政府財政局主導辦理的「台北市中正區中正段二小段244地號等9筆土地公辦都市更新案」，2025年3月公開徵求出資人，在14日進行綜合評選，阿曼開發股份有限公司為最優申請人，後續將辦理議約及簽約事宜，為推動市有土地都市更新再添佳績。

（財政局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府財政局主導辦理的「台北市中正區中正段二小段244地號等9筆土地公辦都市更新案」，2025年3月公開徵求出資人，在14日進行綜合評選，阿曼開發股份有限公司為最優申請人，後續將辦理議約及簽約事宜，為推動市有土地都市更新再添佳績。

財政局表示，市長蔣萬安「大都更時代」施政主軸下，財政局與台北市住宅及都市更新中心合作，推動中正區精華地段市有土地都更案，本基地面積922.54平方公尺、市有占比63.25%，鄰捷運東門站、交通便利且生活機能完善。財政局積極將本案劃定為更新地區，更新後除將留設友善人行及消防救災空間，並於1、2樓規劃約120坪公辦民營托嬰中心，期能提供公共服務設施，打造友善育兒環境，帶動區域發展。

財政局指出，本案於2023年首次公告招商，惟受營建成本上漲等因素影響未能順利徵得出資者，經辦理住戶模擬選配並取得逾8成同意後，於今年3月再次公告招商，8月14日完成綜合評選，由阿曼開發股份有限公司脫穎而出。為回應社區對托育空間與生活品質的期待，該公司規劃興建地上13層、地下4層RC構造建築，採住宅與托嬰中心動線分離設計，將配合「台北市開發基地體感降溫專案」，結合半戶外共享空間、生態景觀、屋頂花園及垂直綠化，延續都市綠意，並承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，營造與環境共存共榮的優質住宅環境。

財政局也說，財政局主導辦理都市更新案共計15案，已完工7案，施工中3案，其餘案件刻進行事權計畫報核或招商前置作業。中正區城心文祥案更新後之樓地板面積預估可達1,900坪以上，總銷金額預估超過21億元。另今年推出案件尚有5月29日公告招商之中山區中山民安案及中山區長春段規劃年底公告。

