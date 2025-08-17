晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

豪宅難保值》豪宅早非房價領頭羊 上次帶頭創高是3年前

2025/08/17 07:00

「One Park Taipei 元利信義聯勤」2021年躍上北市豪宅王寶座，並一直穩坐至今。（記者徐義平攝）「One Park Taipei 元利信義聯勤」2021年躍上北市豪宅王寶座，並一直穩坐至今。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕豪宅創高單價已成往事。攤開台北市地政局最新發布、2024年不動產市場動態年報，台北市單價前10高的豪宅紀錄，以第9名時間距離最近，不過也已經是2022年，反觀第2至6名創價時間點則更早，落在2013至2015年間，距今已是10年前，甚至超過10年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，台北市豪宅單價雖未再衝破歷史高點，但成交單價攀上200萬元的豪宅路段卻遍地開花，像是中山北路、市民大道、信義路四段等區段，而建商品牌價值、建築規劃，以及像飯店服務等複合式開發案，都可成為豪宅創價條件。

根據該動態年報統計、2013至2024年台北市每坪單價200萬元以上住宅交易件數，以2021年最多，全年有52件，之後買氣便減少，且2022至2024年的3年期間，只有2023年全年突破40件、有42件。

不過，再翻查該年報彙整的北市單價前10高豪宅，創價時間最近的則是第9名、落在2022年，房產業者解讀，也就是近3年北市推出的新豪宅幾乎無法擠進單價前10高。尤其單價前10高的北市豪宅排名，只有3個名次的豪宅屋齡不到10年，甚至有兩個豪宅屋齡為20年以上。

私法人購房許可制 重創豪宅買氣主因

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，豪宅限貸是前央行總裁彭淮南在任時期一直延續至現任總裁楊金龍都未鬆綁且管制時間最長的措施，去年9月第七波選擇性信用管制甚至再限縮豪宅貸款成數，從6成直接下壓至3成。

不過，對於豪宅買氣衝擊最大的是2023年上路的「平均地權條例」修正案，規定私法人購屋需取得許可，此舉等於打掉富豪想透過私法人購屋房地產進行避稅、傳承等資產配置的途徑。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對比全台房市，北市豪宅房價表現靜悄悄，頂級豪宅房價幾乎沒什麼動，且買方已經都是自用換屋型為主，因此，從大數據統計來看，可發現豪宅價格和幾年前相比其實差不多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財