豪宅難保值》入手北市億級豪宅14年 最終賠了357萬才脫手

2025/08/17 07:00

北市中山區億元級高價住宅「頂高豪景」買進14年，最終讓價357.5萬元脫手。（翻攝自Google Map）北市中山區億元級高價住宅「頂高豪景」買進14年，最終讓價357.5萬元脫手。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕北市億元級高價住宅從預售買進到賣出，歷經14年竟還要讓價357萬元！根據內政部實價網最新揭露，北市中山區億元級高價住宅「頂高豪景」、6月揭露成交總價1.8億元，但對比賣方在2011年、預售時買進總價1億8357.5萬元，買進14年不計資金機會成本、最終竟得讓價357.5萬元才脫手。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從去年央行祭出第七波選擇性信用管制之後，房市價量修正趨勢更為明確，以該高價住宅周邊豪宅行情來看，附近有屋齡3年的「元大方圓」，中、高樓層在去年9月還能創下每坪約155.8萬元高單價紀錄，但今年「元大方圓」8樓成交價與去年同一樓層實價已出現平盤微調的跡象。

再翻查台北市地政局發布的2024年不動產市場動態年報，2013年台北市住宅每坪成交均價約62.3萬元，2024年每坪均價上漲至81.7萬元，12年來漲幅超過3成。房產業者指出，尤其2021至2024年的4年期間、漲幅達16.05%，住宅每坪均價更連續四年站上7字頭，反觀北市部分高價住宅交易案，要維持過往高水準房價難度已相當高，尤其非處傳統豪宅聚落的高價社區還可能要讓價才有機會脫手。

打炒房第一排 北市高價住宅榮景不再

再觀察近期台中七期知名豪宅「寶輝秋虹谷」、6月揭露7樓兩戶實價，其中一戶賣出總價1億2932萬元，對比2022年當時入手總價1億2427萬元，3年售出總價、帳面增加505萬元；另一戶賣出總價1億3956萬元，同樣是2022年買進，當時入手總價1億3408萬元，3年賣出總價、帳面增加548萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，近10年以來，北市豪宅成交均價幾乎紋風不動，持有十幾年再加上稅負成本，能夠不虧本已算幸運。中、南部豪宅因先前基期較低，如今出售還能夠小賺，但獲利幅度遠遠遜於小宅。由於房市政策對豪宅極度不友善，預料國內豪宅困境暫無轉好的機會。

黃舒衛分析，從台中七期頂級豪宅的市況來看，即便有物件品牌、區位、規劃、稀有等特性，但貸款、持有成本等一般性的壓力，再加上整體市場的低氣壓，都讓買方加價意願有限。

