台2億半導體大廠爆財務困難 經營51年卻突宣布停業

〔財經頻道／綜合報導〕資本額新台幣2億5000萬元的半導體材料製造商「瑞昇金屬工業」，在台經營51年，但近日卻無預警宣布公司因財務困難無力經營，已正式停止營業。

瑞昇金屬5月曾公告，由於全球運輸成本上升，地緣政治緊張局勢和川普關稅政策影響全球自由貿易流通，導致民生用品與原物料價格可能上漲20%。

此外，中國內需推動原物料價格，中國政府推出經濟刺激措施，帶動鋼鐵、塑化、銅鎳等原物料需求，預期將迎來新一波漲價潮。

沒想到才不到3個月，瑞昇金屬工業突在官網公告，「公司因財務困難，復經銀行緊縮銀根，已無力繼續營運，於民國114年8月12日停止營業」，宣告倒閉。

根據瑞昇金屬工業官網，該公司主要產品涵蓋：電子級溶劑、有鉛及無鉛銲錫棒、錫球、錫粉、銲錫絲、銲錫膏、特殊合金、助銲劑、稀釋劑、高純度金屬與各類金屬粉末塊。

其他半導體相關材料，如磷銅球、無氧銅塊、封裝用環氧樹脂等，皆是瑞昇金屬工業產品。

根據官網介紹，瑞昇金屬工業成立於1974年，資本額為新台幣2億5000萬元，在台不僅有桃園八德廠，市場版圖已拓展至歐美、日本、中國、泰國、馬來西亞、越南及印尼，規模並不小。

