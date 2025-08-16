中國不賣美債了！外國6月所持美國公債規模創下歷史新高

美國財政部週五（15日）發布的國際資本流動報告（TIC），6月外國對美國公債的持有量，較上個月增加802億美元，至約9.13兆美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管川普宣布對貿易夥伴大幅加徵關稅，導致美國公債市場出現劇烈波動，但外國投資人於6月持有的美國政府債務卻出現增加趨勢，顯示即便美元下跌引發市場對美國資產前景的疑慮，海外對美國公債的需求仍持續強勁。根據美國財政部週五（15日）發布的國際資本流動報告（TIC），6月外國對美國公債的持有量，較上個月增加802億美元，至約9.13兆美元，總持有量創下史上新高水準。以國別來看，英國是6月增持美國公債最顯著的國家，買進了約487億美元的美債，坐穩美債第2大持有國的地位。

美國財政部週五公佈的數據顯示，日本仍是最大海外美債持有國，在6月增持了126億美元，總額來到1.1476兆美元。英國在6月增持了487億美元美國公債，總額來到8581億美元，為第2大海外美債持有國。至於中國5月則是小幅增持1億美元，總額至7564億美元，為第3大持有國。

請繼續往下閱讀...

至於被視為對沖基金等槓桿型投資人常用避稅地的開曼群島，則減持3億美元，降至4427億美元，是第4大持有國。

值得注意的是，長期被視為中國海外持債指標的比利時，則增持了179億美元至4334億美元，為第6大持有國。

台灣增持52億美元，總額來到2981億美元，為第11大海外美債持有國。

川普宣布對多個貿易夥伴徵收高額關稅，引發市場劇烈動盪，不只海外市場對美國公債的需求擔憂加劇，也讓海外持有美國公債的動向成為焦點。目前海外資金與各國政府合計持有超過30%的美國公債。

但數據顯示，儘管美元走弱，在今年上半年貶值近11%，創1973年以來最大跌幅，不過海外對美國公債需求仍強勁，今年上半年外國對美國公債的持有量，共增加5081億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法