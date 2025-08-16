晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國不賣美債了！外國6月所持美國公債規模創下歷史新高

2025/08/16 09:02

美國財政部週五（15日）發布的國際資本流動報告（TIC），6月外國對美國公債的持有量，較上個月增加802億美元，至約9.13兆美元。（路透）美國財政部週五（15日）發布的國際資本流動報告（TIC），6月外國對美國公債的持有量，較上個月增加802億美元，至約9.13兆美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管川普宣布對貿易夥伴大幅加徵關稅，導致美國公債市場出現劇烈波動，但外國投資人於6月持有的美國政府債務卻出現增加趨勢，顯示即便美元下跌引發市場對美國資產前景的疑慮，海外對美國公債的需求仍持續強勁。根據美國財政部週五（15日）發布的國際資本流動報告（TIC），6月外國對美國公債的持有量，較上個月增加802億美元，至約9.13兆美元，總持有量創下史上新高水準。以國別來看，英國是6月增持美國公債最顯著的國家，買進了約487億美元的美債，坐穩美債第2大持有國的地位。

美國財政部週五公佈的數據顯示，日本仍是最大海外美債持有國，在6月增持了126億美元，總額來到1.1476兆美元。英國在6月增持了487億美元美國公債，總額來到8581億美元，為第2大海外美債持有國。至於中國5月則是小幅增持1億美元，總額至7564億美元，為第3大持有國。

至於被視為對沖基金等槓桿型投資人常用避稅地的開曼群島，則減持3億美元，降至4427億美元，是第4大持有國。

值得注意的是，長期被視為中國海外持債指標的比利時，則增持了179億美元至4334億美元，為第6大持有國。

台灣增持52億美元，總額來到2981億美元，為第11大海外美債持有國。

川普宣布對多個貿易夥伴徵收高額關稅，引發市場劇烈動盪，不只海外市場對美國公債的需求擔憂加劇，也讓海外持有美國公債的動向成為焦點。目前海外資金與各國政府合計持有超過30%的美國公債。

但數據顯示，儘管美元走弱，在今年上半年貶值近11%，創1973年以來最大跌幅，不過海外對美國公債需求仍強勁，今年上半年外國對美國公債的持有量，共增加5081億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財