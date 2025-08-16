晴時多雲

台積電豁免有變數？晶片關稅恐飆300％ 專家點破關鍵全說了

2025/08/16 11:57

美國總統川普將公布晶片關稅，稅率可能高達300％，專家坦言，台積電是否納入豁免範圍仍待釐清。（彭博資料照）美國總統川普將公布晶片關稅，稅率可能高達300％，專家坦言，台積電是否納入豁免範圍仍待釐清。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，未來兩週他將公布晶片關稅，稅率可能高達300％。先前他曾承諾，若企業承諾在美國設廠，則有機會獲得豁免，不過外媒報導，台積電是否納入豁免範圍仍待釐清。

《Maket Watch》報導，川普說：「我會在一開始設定較低稅率，給他們時間進來美國建廠，之後稅率會大幅提高。」

市場分析認為，部分美國本土晶片製造商如英特爾（Intel）、格羅方德（GlobalFoundries）及德州儀器（TI），可能直接受惠於此政策，分析師說，輝達（NVDIA）將晶片生產外包給台積電（2330），不過台積電在亞利桑那州和台灣都有業務，有機會獲得豁免。

Wolfe Research 分析師卡索（Chris Caso）指出，台積電「很可能免於《232 條款》關稅」，但他也說，何種投資規模能被川普視為「重大投資」仍屬主觀判斷。

Bernstein分析師Stacy Rasgon則指出，目前仍有許多實務問題待釐清，包括台積電是否因承諾在美國投資，而可讓其所有產品都免關稅，或僅限亞利桑那州的產出。他認為，若僅是後者，他很難理解客戶為何選擇在亞利桑那生產，因為從台灣出貨且免關稅的晶片成本更低。

他表示，從川普言論中「直白解讀」，是「承諾在美國建廠」的公司將被豁免，但缺乏更多說明，很難確定實際意涵。

