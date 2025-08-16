泡沫警報！美銀專家：股市高估值風險已浮現

投資人對人工智慧（AI）帶來的經濟變革高度樂觀，推升標普 500 指數估值至歷史新高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對人工智慧（AI）帶來的經濟變革高度樂觀，推升標普 500 指數估值至歷史新高，與網路熱潮初期並沒有真正的獲利不同，如今有關AI的真實獲利已經出現，因此多頭投資人認為「這次不一樣」。但美國銀行（BofA）策略師哈內特（Michael Hartnett）警告：「這次最好真的不一樣」，他發現標普 500 指數的股價淨值比 （PB ratio）已經攀升至歷史新高的5.3，超過了2000年3月網路泡沫時期巔峰的5.1。

《商業內幕》報導，哈內特在過去幾年經常對股市的多頭行情表達懷疑，最近他分享了圖表，指出目前標普 500 指數的股價淨值比已經高於網路泡沫巔峰時期。其他經典的估值指標也顯示，目前市場狀況相較於歷史水準顯得泡沫了。

例如，哈內特也分享了標普500指數在未來12個月的預估本益比（forward P/E ratio）圖表。顯示除了 2020 年 8 月之外，這項指標如今已處於自網路泡沫時代以來的最高水準。而席勒週期性調整本益比（Shiller CAPE ratio）也已經逼近 1929 年、2000 年與 2021 年的水準。

較高的估值反映了市場對未來獲利的高度期待，有時候這些期待會過於膨脹，最終導致價格出現修正，但這並不一定等於泡沫情境。到目前為止，許多 AI 企業不斷超越市場的獲利預期，顯示樂觀情緒或許有其依據。

估值在預測長期平均報酬率方面，比短期表現更具參考性，而華爾街對於未來幾個月的市場走向看法不一。儘管有聲音呼籲謹慎，但許多策略師仍持續上調年底標普500指數的目標價。

如果市場真的開始回落，哈內特認為債券與非美國的股市將成為受益者，投資人可透過相關基金布局。

