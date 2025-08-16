晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

泡沫警報！美銀專家：股市高估值風險已浮現

2025/08/16 13:32

投資人對人工智慧（AI）帶來的經濟變革高度樂觀，推升標普 500 指數估值至歷史新高。（路透）投資人對人工智慧（AI）帶來的經濟變革高度樂觀，推升標普 500 指數估值至歷史新高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對人工智慧（AI）帶來的經濟變革高度樂觀，推升標普 500 指數估值至歷史新高，與網路熱潮初期並沒有真正的獲利不同，如今有關AI的真實獲利已經出現，因此多頭投資人認為「這次不一樣」。但美國銀行（BofA）策略師哈內特（Michael Hartnett）警告：「這次最好真的不一樣」，他發現標普 500 指數的股價淨值比 （PB ratio）已經攀升至歷史新高的5.3，超過了2000年3月網路泡沫時期巔峰的5.1。

《商業內幕》報導，哈內特在過去幾年經常對股市的多頭行情表達懷疑，最近他分享了圖表，指出目前標普 500 指數的股價淨值比已經高於網路泡沫巔峰時期。其他經典的估值指標也顯示，目前市場狀況相較於歷史水準顯得泡沫了。

例如，哈內特也分享了標普500指數在未來12個月的預估本益比（forward P/E ratio）圖表。顯示除了 2020 年 8 月之外，這項指標如今已處於自網路泡沫時代以來的最高水準。而席勒週期性調整本益比（Shiller CAPE ratio）也已經逼近 1929 年、2000 年與 2021 年的水準。

較高的估值反映了市場對未來獲利的高度期待，有時候這些期待會過於膨脹，最終導致價格出現修正，但這並不一定等於泡沫情境。到目前為止，許多 AI 企業不斷超越市場的獲利預期，顯示樂觀情緒或許有其依據。

估值在預測長期平均報酬率方面，比短期表現更具參考性，而華爾街對於未來幾個月的市場走向看法不一。儘管有聲音呼籲謹慎，但許多策略師仍持續上調年底標普500指數的目標價。

如果市場真的開始回落，哈內特認為債券與非美國的股市將成為受益者，投資人可透過相關基金布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財