黃金週線大跌 後市恐不妙全看「雙普會」？

〔財經頻道／綜合報導〕通膨數據比預期火熱，導致聯準會（Fed）降息預期減弱，投資人焦點轉向美國總統川普和俄羅斯總統普廷之間的會面，週五（15日）黃金價格持穩，但週線收黑。分析師也指出，金價接下來可能面臨更多痛苦，一切要看川普和普廷在阿拉斯加的高峰會結果。

黃金現貨價變動不大，報每盎司3336.66美元；紐約12月黃金期貨幾乎收在平盤，報每盎司3382.60美元。

《路透》報導，黃金本週下跌1.8%。本週四公布的數據顯示，美國7月生產者物價指數（PPI）創3年來最大漲幅，交易員如今押注Fed 9月降息1碼（25個基點）的機率是92.6%，而在PPI公布之前，交易員押注降1碼的機率接近100%，降2碼的機率也有5%。

FXTM 資深研究分析師Lukman Otunuga說：「雖然黃金價格週五回穩，但接下來可能面臨更多痛苦，一切要看川普和普廷在阿拉斯加的高峰會結果。」

澳盛銀行（ANZ）說：「黃金多頭展望依然穩固，支撐力量來自關稅調升、全球經濟減緩、美國貨幣寬鬆，以及美元持續疲軟。」

美國7月零售銷售穩健成長，雖然勞動力市場和物價上漲可能抑制第3季的消費者支出成長。

