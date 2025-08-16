可以色色？馬斯克xAI變「成人樂園」NSFW內容恐成雙面刃

美國富豪馬斯克（左）的xAI，似乎正在展現「性即是商機」的理念。旗下Grok Imagine的Spicy模式，可生成限制級內容（右）。本報合成圖。（美聯社、翻攝X平台）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧（AI）新創企業「xAI」，似乎正在展現「性即是商機」的理念，也顯示馬斯克選擇走上一條與其他 AI 公司不同的道路。外媒指出，xAI的產品在今年夏天，明顯轉向NSFW（不適合在工作場所觀看） 的內容，專家警示，儘管此策略可能為公司帶來豐厚利潤，但同時也伴隨著挑戰。

xAI的AI聊天機器人Grok，在6月推出全新「AI伴侶（AI Companion）」功能，其中金髮雙馬尾的日本動漫風格少女Ani，會試圖引導用戶進行性暗示的對話；而xAI旗下的影片生成付費工具「Grok Imagine」，其中主打的「Spicy」模式，可以生成近乎色情的影像，一些用戶竟用此生成出泰勒絲（Taylor Swift）的裸體熱舞影片。

請繼續往下閱讀...

隨著Grok與 X 平台的深度整合，它生成的 NSFW 內容已成為社群公司與情色內容關係的最新演變；值得注意的是，在馬斯克收購之前，X平台的前身推特（Twitter）就已允許成人內容。

雖然Grok仍有一定限制，用戶似乎仍無法製作全裸影片或全裸 AI 伴侶。但這個NSFW轉向策略，和OpenAI、Google 等嚴禁生成情色內容的 AI 公司，已經形成明顯對比。

儘管 xAI 正在進軍成人娛樂產業，但此舉可能會引發法律糾紛和廣告商的擔憂。成人娛樂市場龐大，該產業估計的市場規模於2010年代中期，約在100億至970億美元之間，但此後該產業可能已更加成長。

英屬哥倫比亞大學性經濟學者兼副教授阿德沙德 （Marina Adshade）分析：「這個市場基本上門檻極低，幾乎沒什麼障礙；任何一個拿著 iPhone 的人都能製作色情片。」但真正拿走利潤的地方，不在於製作內容本身，而是在於發行、平台管道的流量分配上，也就是掌握平台的人，才是賺到最多錢的人。

阿德沙德指出，客製化可能成為 xAI 的競爭優勢。AI色情能夠低成本滿足用戶的特定偏好，這正是市場利基所在，「錢就在這裡」。

xAI沒有回應評論請求。

成人內容可能為 xAI 帶來龐大收益，但這同時也存在著風險與審查挑戰。與其他 AI 公司一樣，xAI 必須確保其模型經過妥善訓練，以防止生成非法內容。而這也可能引發公關危機，因為若名人公開譴責涉及裸露的深偽（Deepfake）影像，結合名人龐大的粉絲基礎，將可能對 xAI 形象造成嚴重衝擊。

對 xAI 而言，更直接的衝擊可能來自廣告收入，xAI已在今年3月把X平台納入旗下，Grok 的許多功能已整合進X平台，如Grok能讓用戶直接將「Spicy」內容分享到X平台上。

市場研究公司Forrester的首席分析師奇克林（Kelsey Chickering）指出，AI 生成的情色內容可能會讓廣告主退避三舍。她認為，當把這種不適合在工作場所觀看的功能再加進來，只會進一步削弱平台的公信力，這會給廣告商又一個離開的理由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法