外媒點名聯電、世界先進小心了！川普晶片關稅越喊越高

川普將在未來兩週宣布對半導體晶片課徵的關稅，外媒指出，台灣的聯電（2303）、世界先進（5347）等，可能面臨嚴峻挑戰。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將在未來兩週內制定半導體關稅，但他曾說只要企業承諾在美設廠，就能立即免稅。外媒指出，這項政策恐讓缺乏資金或遊說能力的中小型供應商首當其衝，包括台灣的聯電（2303）、世界先進（5347）等，可能面臨嚴峻挑戰。

根據《金融時報》報導，川普政府啟動的「第232條款」（Section 232）半導體相關調查，涵蓋製造晶片所需的設備、材料，以及含有晶片的各類產品。

蘋果（Apple）因承諾將在美國投資提高至6000億美元，確定獲得關稅豁免；台積電（2330）、三星（Samsung）因分別在亞利桑那州與德州建廠，也可能受保護，但其他廠商必須證明，自身及供應鏈在美投資規模「具體且足夠」，才有望免稅。

瑞銀（UBS）亞太區科技研究主管高杜瓦（Nicolas Gaudois）直言，從筆記型電腦到智慧型手機等其他設備供應商也同樣必須證明，其在美國的直接投資及其供應鏈投資足以獲得豁免，但無法證明的廠商恐面臨高達100%的關稅。

報導就舉例，1家為蘋果供貨的日本晶片製造商的高層坦言，1個「巨大的問題」是，該公司有數百家供應商「沒有能力去美國」。

報導也提到，美國正與南韓、歐盟、台灣與日本洽談，盡量降低對晶片供應鏈的衝擊；歐盟產品已確定適用雙邊協議中的15%普遍稅率，南韓也傳出有類似安排。

不過分析師昆多加拉（Sravan Kundojjala）認為，依過往鋼鐵產業的案例，國別豁免不一定永久有效。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師指出，除了台積電之外的晶片製造商可能會明顯吃虧，例如美國記憶體大廠美光（Micron）位於台灣、新加坡或其他國家的晶圓廠，以及台灣較小的聯電（UMC）、世界先進（Vanguard），「若這些國家無法談到較低的第232條款稅率，可能就會被課徵100%關稅。」

目前業界尚不清楚，關稅是根據進口到美國的設備總成本來計算？還是僅針對材料清單中，在美國境外製造晶片相關的部分來計算？

業界人士也擔心，美方是否會對晶片材料與製造設備課稅，因為這將大幅拉高在美建廠成本，反而可能阻礙川普推動半導體製造回流的目標。

報導表示，台灣政府已在5月的意見書中警告，若取得設備與零組件的成本增加，將直接影響廠商赴美投資意願。

目前相關細節仍不明朗。熟悉談判的業內人士透露，美國商務部與企業的對話混亂且隨意，豁免標準缺乏一致性，讓各國供應商陷入高度不確定的局面。

