晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》川普拋晶片關稅恐上看300％ 美股多收低

2025/08/16 07:07

由於市場衡量美國好壞參半的經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看300%，晶片股承受賣壓，美股週五 （15日） 多數收低。（彭博）由於市場衡量美國好壞參半的經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看300%，晶片股承受賣壓，美股週五 （15日） 多數收低。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於市場衡量美國好壞參半的經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看300%，晶片股承受賣壓，美股週五（15日）多數收低。

川普於週五稍早表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至200%甚至300%，顯示其正加大力度推動半導體製造業回流美國，費半指數受挫超2%。

川普與俄羅斯總統普廷會晤也正式登場，市場也將密切關注雙方討論結果對國際局勢及經濟的影響。道瓊週五創盤中新高後收斂漲幅，終場僅微升近35點，標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數收低0.4%。

道瓊工業指數終場上漲34.86點，或0.08%，收在44946.12點。

標準普爾500指數下跌18.74點，或0.29%，收在6449.80點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌87.69點，或0.40%，收在21622.98點。

費城半導體指數下跌132.754點，或2.26%，收在5752.736點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財