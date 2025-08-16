美股收盤》川普拋晶片關稅恐上看300％ 美股多收低

由於市場衡量美國好壞參半的經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看300%，晶片股承受賣壓，美股週五 （15日） 多數收低。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於市場衡量美國好壞參半的經濟數據，加上美國總統川普預告晶片關稅上看300%，晶片股承受賣壓，美股週五（15日）多數收低。

川普於週五稍早表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至200%甚至300%，顯示其正加大力度推動半導體製造業回流美國，費半指數受挫超2%。

川普與俄羅斯總統普廷會晤也正式登場，市場也將密切關注雙方討論結果對國際局勢及經濟的影響。道瓊週五創盤中新高後收斂漲幅，終場僅微升近35點，標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數收低0.4%。

道瓊工業指數終場上漲34.86點，或0.08%，收在44946.12點。

標準普爾500指數下跌18.74點，或0.29%，收在6449.80點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌87.69點，或0.40%，收在21622.98點。

費城半導體指數下跌132.754點，或2.26%，收在5752.736點。

