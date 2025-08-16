美7月零售溫和成長　密大8月消費信心下滑

〔中央社〕根據今天出爐的數據，美國7月零售銷售溫和上漲，市場密切關注的關稅變化，但迄今似乎未對消費者造成嚴重打擊；不過8月密西根大學消費者信心指數則呈現下滑。

法新社報導，美國7月零售銷售月增0.5%至7263億美元，符合預期。機動車輛、零件和傢俱銷售成長，抵銷電子和建築材料銷售下滑。

分析師認為這份報告穩健，但有些人指出，近期勞動市場數據令人失望，今年下半年零售銷售減弱的風險增加。消費者支出是推動美國這個全球最大經濟體的重要動力。

潘塞恩宏觀經濟公司（Pantheon Macroeconomics）美國高級經濟學家艾倫（Oliver Allen）指出：「這份報告多少減緩外界對關稅衝擊下，消費者支出表現的疑慮。」

此外，今天密西根大學（University of Michigan）公布的調查顯示，消費者預期未來一年通膨率自4.5%升至4.9%，準備迎接更嚴重的衝擊。

整體而言，這份報告指出8月消費者信心指數由7月的61.7降至58.6，這項指數於春季跌至52.2的谷底。

密大消費者信心調查主任徐薈安（Joanne Hsu）說：「消費者不再預期4月宣布、後來暫緩實施的對等關稅將引發最壞情況…然而，消費者仍預期未來通膨和失業將惡化下去。」1140816

